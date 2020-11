Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Αρμένιοι πυρπολούν τα σπίτια τους πριν τα εγκαταλείψουν (εικόνες)

Δεν θα αφήσουμε τα σπίτια μας στους Τούρκους, λένε απελπισμένοι Αρμένιοι. Μεταφέρουν μέχρι και τους τάφους των γονιών τους.

Στις φλόγες παραδόθηκαν σήμερα σπίτια σε χωριά του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που αναμένεται να περάσουν και πάλι στον έλεγχο του Αζερμπαϊτζάν αύριο, καθώς τα πυρπόλησαν οι κάτοικοί τους πριν εγκαταλείψουν την περιοχή και διαφύγουν στην Αρμενία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Είναι η τελευταία ημέρα, αύριο οι Αζέροι στρατιώτες θα είναι εκεί», δήλωσε στρατιώτης στο χωριό Τσαρακτάρ, στην περιοχή Τσαλμπατσάρ, που θα παραχωρηθεί στο Μπακού.

Μόνο σε αυτό το χωριό, που σηματοδοτεί το όριο με την γειτονική περιοχή του Μαρτακέρτ, που θα παραμείνει υπό τον έλεγχο των Αρμενίων, τουλάχιστον 6 κατοικίες καίγονταν σήμερα το πρωί. Οι φλόγες έβγαιναν από τα παράθυρα ενώ γκρίζος καπνός υψωνόταν στον ουρανό πάνω από την κοιλάδα της περιοχής.

«Είναι το σπίτι μου, δεν μπορώ να το αφήσω στους Τούρκους», όπως συχνά χαρακτηρίζονται οι Αζέροι από τους Αρμένιους, εξήγησε ο ιδιοκτήτης ενός εκ των σπιτιών, ενώ πετούσε εύφλεκτα υλικά και προσανάμματα στα οποία είχε περιχύσει βενζίνη σε μια προσπάθεια να βάλει φωτιά στο πάτωμα του πρώην καθιστικού, σε ένα εντελώς πλέον άδειο σπίτι.

«Περιμέναμε να κανονιστεί. Αλλά όταν άρχισαν να διαλύουν τον υδροηλεκτρικό σταθμό, καταλάβαμε», πρόσθεσε. «Όλος ο κόσμος θα πυρπολήσει σήμερα το σπίτι του… Μας έχουν δώσει έως τα μεσάνυχτα για να φύγουμε».

«Μεταφέραμε και τον τάφο των γονιών μας, οι Αζέροι θα θελήσουν να τους βεβηλώσουν, είναι αβάσταχτο», είπε.

Μια ημέρα νωρίτερα, τουλάχιστον 12 σπίτια πυρπολήθηκαν στο ίδιο χωριό και στη γύρω περιοχή.

Η ειρηνευτική συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του Γερεβάν και του Μπακού υπό την αιγίδα της Μόσχας έδωσε τέλος σε σχεδόν επτά εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Βάσει της συμφωνίας, το Αζερμπαϊτζάν ανακτά μεγάλα εδάφη που τελούσαν υπό τον έλεγχο των Αρμένιων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

