Πολιτική

Κορονοϊός - Εμβόλιο Pfizer: Συγχαρητήρια Σακελλαροπούλου σε Μπουρλά

Πότε εκτιμά ο ελληνικής καταγωγής CEO της Pfizer πως θα είναι διαθέσιμο το εμβόλιο, όπως είπε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά και τον συνεχάρη για τη γρήγορη και αποτελεσματική, όπως φαίνεται, εξέλιξη του εμβολίου κατά του κορονοϊού (COVID-19).

Ο κ. Μπουρλά εξέφρασε την ελπίδα ότι σε λίγες εβδομάδες το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο. Η κ. Σακελλαροπούλου, από την πλευρά της, επεσήμανε ότι οι ευχές όλων είναι το εμβόλιο να συντελέσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας.