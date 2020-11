Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Αν παλέψουμε όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε

Το νέο νοσοκομείο της Χαλκίδας επισκέφθηκε ο Υπουργός Υγείας. Απηύθυνε νέα έκκληση στους πολίτες για τήρηση των μέτρων.

«Όσο πιο σωστά τηρήσουμε τα μέτρα, πιστεύω ότι τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από το lockdown και θα μπορέσουμε να κάνουμε, τηρουμένων των αναλογιών, πιο φυσιολογικά τις γιορτές των Χριστουγέννων που έρχονται», τόνισε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στο νέο νοσοκομείο της Χαλκίδας, το οποίο χαρακτήρισε «κόσμημα».

«Ανοίξαμε νέες ΜΕΘ και ΜΑΦ, προσλάβαμε μόνιμους ιατρούς για τη ΜΕΘ και νοσηλευτικό προσωπικό και υποστηρίζουμε πλέον ως μία Υγειονομική Περιφέρεια όλη τη χώρα, με αλληλεγγύη, αλληλοϋποστήριξη και με αυτοθυσία. Σήμερα στη ΜΕΘ-COVID του Νοσοκομείου, νοσηλεύονται δύο περιστατικά από την Καρδίτσα. Επίσης, στο Νοσοκομείο Καρύστου ανοίξαμε δύο κλίνες ΜΑΦ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους της Υγείας για όλη αυτή την προσπάθεια», δήλωσε ο κ. Κικίλιας, ευχαριστώντας παράλληλα τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό, τη Δήμαρχο Χαλκιδέων, Ελένη Βάκα και την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, για τη βοήθειά τους, ώστε να λυθούν κάποια θέματα και να λειτουργήσει το Νοσοκομείο.

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως «Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη και να στηρίξουμε τους συμπατριώτες μας που έχουν ανάγκη. Μου δίνεται για μία ακόμα φορά η ευκαιρία εδώ, από τη Χαλκίδα, να κάνω έκκληση σε όλους με βάση τη σοβαρότητα της πανδημίας, είναι μια τεράστια κρίση Δημόσιας Υγείας. Να προσέχουμε τους υγειονομικούς κανόνες, να προσέχουμε ο ένας τον άλλο, να προσέχουμε τις ευπαθείς ομάδες, να μπορέσουν οι νεότεροι να μείνουν αυτή την εποχή μακριά από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Εν δυνάμει όλοι να σκέφτονται ότι είναι φορείς του ιού, να φοράνε μάσκα για να προστατεύουν και την οικογένειά τους».

«Βλέπετε την τεράστια πίεση που δέχεται το Ε.Σ.Υ. και πώς έχει διασπαρεί ο ιός στην κοινότητα στη Β. Ελλάδα και επεκτείνεται παντού. Και είναι συγκλονιστικά αυτά που βλέπουμε καθημερινά στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες», επεσήμανε και συμπλήρωσε:

«Είμαι πεπεισμένος ότι αν δουλέψουμε όλοι μαζί και συνεχίσουμε να παλεύουμε όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε να προστατεύσουμε τους Έλληνες. Χαίρομαι που η Επιστήμη και η τεχνολογία τρέχουν μαζί με τους μαχητές της Υγείας και σύντομα θα υπάρχει και εμβόλιο, για την ακρίβεια παραπάνω του ενός εμβολίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε τους συμπατριώτες μας και σιγά-σιγά να περάσουμε σε μια μερική κανονικότητα.

Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι κουρασμένος, αγχωμένος, υπάρχει αβεβαιότητα και στεναχώρια. Όσο πιο σωστά τηρήσουμε τα μέτρα, πιστεύω ότι τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από το lockdown και θα μπορέσουμε να κάνουμε, τηρουμένων των αναλογιών, πιο φυσιολογικά τις γιορτές των Χριστουγέννων που έρχονται.»