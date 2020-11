Κοινωνία

Κορονοϊός: Κλείνουν δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα

Νέα περιοριστικά μέτρα ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Υγείας, Παιδείας και Εσωτερικών.

Την αναστολή της λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων, των βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Όπως είπε, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής λοιμωξιολόγων, επιδημιολόγων και ειδικών η κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων, των βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

«Η εισήγηση της επιτροπής βασίστηκε στην έντονη κινητικότητα που παρατηρείται ευλόγως από γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους από και προς το σχολείο, παππούδες και γιαγιάδες επίσης, δασκάλους, διοικητικό προσωπικό. Σύμφωνα με την επιτροπή η μείωση της κυκλοφορίας και η πιστή τήρηση των υπολοίπων μέτρων μπορεί να επιφέρει μείωση των κρουσμάτων», επισήμανε ενώ προσέθεσε ότι «πρόεχει η δημόσια υγεία».

« Τα σχολεία και κυρίως τα δημοτικά ήταν το τελευταίο πράγμα που επιθυμούσαμε να κλείσει κι αυτό από μόνο του είναι ένα σαφές μήνυμα προς όλους για το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Με δύο τρόπους, συμπληρωματικούς ο ένας προς τον άλλον, θα συνεχίσουν τα μαθήματά τους οι μικροί μαθητές: με την εκπαιδευτική τηλεόραση και τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

- Εκπαιδευτική τηλεόραση

Από το πρωί της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου 2020, στις 9 π.μ. θα αρχίσουν να προβάλλονται από την ΕΡΤ2 τηλεοπτικά μαθήματα για μαθητές δημοτικού. Το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών θα ανακοινωθούν αύριο, Κυριακή.

- Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Από την ερχόμενη Δευτέρα επίσης, η διεύθυνση του κάθε σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα καταρτίσουν πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα κάνουν τις απαραίτητες δοκιμές. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη, μετά τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου.

Η τηλεκπαίδευση θα είναι υποχρεωτική, η κάθε διδακτική ώρα θα έχει διάρκεια 30' -μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής- και θα πραγματοποιείται από τις 14:00 έως τις 17:00 για τα δημοτικά, και 14:00 έως 16:20 για τα νηπιαγωγεία, συμπεριλαμβανομένων μικρών, δεκάλεπτων διαλειμμάτων.

Όπως ανέφερε η κυρία Κεραμέως το μεσημεριανό/απογευματινό ωράριο επιλέχθηκε για δύο βασικούς λόγους: αφενός, για να διευκολυνθούν οι οικογένειες, είτε επειδή έχουν μεγαλύτερα παιδιά που θα έχουν τηλεκπαίδευση τις πρωινές ώρες είτε επειδή οι γονείς τηλε-εργάζονται, και επίσης όλοι κάνουν χρήση συσκευών για την εξ αποστάσεως εργασία ή εκπαίδευση, αφ' ετέρου για να περιοριστεί η ταυτόχρονη χρήση όλων των δικτύων από μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους κ.ο.κ.

Οδηγίες θα σταλούν σήμερα σε όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία της χώρας, ώστε να ακολουθήσουν δύο ημέρες προσαρμογής, πριν την έναρξη των ψηφιακών μαθημάτων την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι, εφ' όσον κάποιος συνδέεται στις πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το υπουργείο για την τηλεκπαίδευση, δεν θα υπάρχει χρέωση δεδομένων (data). Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και μέσω σταθερού τηλεφώνου με αστική χρέωση.

Η κυρία Κεραμέως συμπλήρωσε, δε, ότι από τον Μάρτιο, το υπουργείο Παιδείας στέλνει τεχνολογικό εξοπλισμό στα σχολεία, μέσα από σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια και δωρεές.

Θεοδωρικάκος: θα ισχύσουν οι διευκολύνσεις της πρώτης καραντίνας για τους γονείς

Το κλείσιμο των δημοτικών και των νηπιαγωγείων από την προσεχή Δευτέρα έως και τις 30 Νοεμβρίου συμπαρασύρει και τους δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος για τους γονείς δημοσίους υπαλλήλους με παιδιά στους σταθμούς αυτούς, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία θα ισχύσουν οι διευκολύνσεις της πρώτης καραντίνας. Δηλαδή μειωμένο ωράριο κατά 25% ή χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού.

Ο ίδιος κάλεσε τους δημάρχους να απασχολήσουν το προσωπικό των δημοτικών δομών για όσο διάστημα παραμείνουν κλειστές, σε κοινωνικές υπηρεσίες όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ προανήγγειλε την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης, που θα δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να απασχολήσουν διοικητικό προσωπικό στη Δημοτική Αστυνομία για τους ελέγχους τήρησης των μέτρων περιορισμού.