Τσίπρας: Δίκαιο αίτημα να ανοίξουν τα βιβλιοπωλεία

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τα χαρακτήρισε όαση για την ψυχική ανάταση των ανθρώπων, εν μέσω της πανδημίας.

Δίκαιο χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας το αίτημα για άνοιγμα των βιβλιοπωλείων, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε την Παρασκευή με ανθρώπους από τον χώρο του βιβλίου, υπογραμμίζοντας ότι «τις μέρες της καραντίνας, τις μέρες της πανδημίας, τις μέρες της αποξένωσης, η πρόσβαση στο βιβλίο αποτελεί μία όαση για την ψυχική ανάταση των ανθρώπων».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφερόμενος στις εικόνες με ουρές έξω από τα βιβλιοπωλεία λίγο πριν από την έναρξη του lockdown, σημείωσε ότι αποτελεί «ένα μήνυμα ελπίδας». Μιλώντας για ό,τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο σχετικά με τη λειτουργία των βιβλιοπωλείων, επεσήμανε ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που ήδη το έχουν επιτρέψει, όπως η Ιταλία και το Βέλγιο. Έτσι, ανέφερε ότι «είναι ένα αίτημα το οποίο είναι δίκαιο και θα πρέπει να προωθηθεί». Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε την αξία του βιβλίου «ανεκτίμητη», επισημαίνοντας πως «θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι τροφή πνευματική».

Μιλώντας για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι από το πρώτο κύμα της πανδημίας, επιπλέον των ευρύτερων μέτρων του προγράμματος “Μένουμε Όρθιοι” για την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, τα οποία καλύπτουν και το χώρο του πολιτισμού, ως κόμμα «καταθέσαμε μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, ιδιαίτερα του βιβλίου και των ανθρώπων του βιβλίου». Έκανε λόγο για «δέσμη προτάσεων η οποία είναι, κατά την άποψή μου, πολύ επίκαιρη και τώρα», παρότι δεν αξιοποιήθηκε κατά την πρώτη φάση της πανδημίας. Υπογράμμισε τη μεγάλη αγωνία που υπάρχει, όχι απλά μείωσης εσόδων, αλλά και αγωνία υπαρξιακή, «δηλαδή αν θα μπορέσουνε αυτές οι επιχειρήσεις να κρατηθούνε όρθιες».

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην πρόταση για το πρόγραμμα στήριξης των ανθρώπων του πολιτισμού, το “Πολιτισμός Για Όλους”, που αφορά δαπάνη 100 εκατ. ευρώ για το 1/3 του πληθυσμού, το οποίο αντιστοιχεί σε 30 ευρώ σε κάθε πολίτη. Με το πρόγραμμα αυτό, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κάθε πολίτης θα είχε τη δυνατότητα μέσω παροχής επιταγών ή προπληρωμένων ηλεκτρονικών καρτών ή voucher, για να καταναλώσει αυτά τα 30 ευρώ σε πολιτιστικά προϊόντα. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε ψηφιακά και ακουστικά βιβλία και για το σύνολο του κύκλου εργασιών στην παραγωγή του βιβλίου. Έκανε, ακόμα, αναφορά στη δημιουργία ταμείου στον πολιτιστικό τομέα, στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, καθώς και αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για να υπάρξει η δυνατότητα χρηματοδοτήσεων για τα μικρά και ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία.

Ο κ. Τσίπρας μίλησε για προτάσεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι οποίες ίσως εύκολα θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με την προϋπόθεση, όπως είπε, να υπήρχε από την πλευρά του υπουργείου Πολιτισμού η έγνοια να υπάρξει πολιτική για το βιβλίο και για την ενίσχυση των νέων συγγραφέων. «Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει», σχολίασε.

Εξέφρασε, τέλος, την άποψη ότι δεν πρέπει κατά την πανδημία να λειτουργούμε με την αντίληψη ότι ο πολιτισμός είναι ένα προϊόν πολυτελείας, σημειώνοντας, αντίθετα, ότι ο πολιτισμός «αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, άρα πρέπει να μιλήσουμε για τον πολιτισμό με όρους λαϊκότητας, με όρους μαζικούς, κάνοντας πολιτική για τον πολιτισμό, και να δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις».