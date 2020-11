Κοινωνία

Μεταφέρεται στην Αγγλία ο 15χρονος που τραυματίστηκε σε parasailing

Ο 13χρονος αδελφός του και η 15χρονη εξαδέλφη του σκοτώθηκαν στη Ρόδο.

O 15χρονος James o οποίος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς σε ένα τρομακτικό ατύχημα με αλεξίπτωτο (parasailing) κατά τη διάρκεια διακοπών του στη Ρόδο, θα επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να λάβει εξειδικευμένη θεραπεία από ειδικούς ιατρούς, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Northamptonshire Telegraph.

Ο James Connelly, του οποίου ο αδελφός Mikey, 13 ετών και η εξαδέρφη του Jessica Hayes, 15 ετών, σκοτώθηκαν με τραγικό τρόπο κατά τη διάρκεια του συμβάντος, νοσηλεύεται σε κώμα στο γενικό νοσοκομείο της Ρόδου. Οι γονείς του, Phil και Sharon, παραμένουν στο νησί με τον James από το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου.

Για τη μεταφορά του 15χρονου μαθητή του Kingswood Secondary Academy στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πραγματοποιηθεί στα αμέσως επόμενα εικοσιτετράωρα συντονισμένη επιχείρηση, ώστε να συνεχίσει τη θεραπεία του εκεί. Ο James υποβλήθηκε και σε τεστ κόβιντ, το οποίο βγήκε αρνητικό (σ.σ. το ίδιο ισχύει και για τους γονείς του) και καθώς η γενική κλινική του εικόνα το επιτρέπει, δόθηκε το πράσινο φως για τη μεταφορά του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πατέρας του James, Phil Connelly, μιλώντας στη Northants Telegraph, είπε ότι ειδική πτήση (έχει διοργανωθεί από την Jet 2) με έμπειρους γιατρούς θα μεταφέρει τον 15χρονο με τη μητέρα του Sharon στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια ένα ασθενοφόρο θα μεταφέρει τον James στο Νοσοκομείο John Radcliffe στην Οξφόρδη. Ο Phil θα ταξιδέψει ξεχωριστά και θα συναντήσει τη σύζυγό του και το γιο τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Phil επεσήμανε ωστόσο ότι ο James έχει ένα μακρύ δρόμο μπροστά του μέχρι να ανακάμψει πλήρως: «Ο Τζέιμς εξακολουθεί να βρίσκεται σε επαγόμενο κώμα και έχει ξεπεράσει τις μολύνσεις».

Ευχαριστώντας το τεράστιο διεθνές δίκτυο υποστήριξης που έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει τις οικογένειες Connelly και Hayes από το τραγικό περιστατικό, ο Phil είπε: «Έχουμε απίστευτη υποστήριξη εδώ, ειδικά από το γραφείο του δημάρχου της Ρόδου, το υποπροξενείο, τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό του Semiramis City Hotel στην πόλη της Ρόδου, τη Natwest Insurance, την Easyjet Holidays, τους ιατρούς, τους νοσηλευτές και τους φροντιστές στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, τον οδηγό μας, κ. Σάββα, την τοπική λιμενική αρχή και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ελλάδας.

Οι ντόπιοι εδώ ήταν καταπληκτικοί μας συγκίνησαν τα κεριά που άναψαν στην παραλία. Οι φιλοξενούμενοι του ξενοδοχείου βοήθησαν στις αστυνομικές έρευνες. Ήταν πολύ χρήσιμες οι καταθέσεις, και το εκτιμούμε πολύ. Από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουν πάρα πολλά να αναφέρουμε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για όλες τις προσευχές και τα μηνύματα υποστήριξης που έχουμε λάβει ως οικογένεια από κάθε γωνιά του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι μόνο. Δεν θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε χωρίς την υποστήριξη φίλων και συγγενών».

Οι κάτοικοι του Corby, πέραν αυτού έχουν συγκεντρώσει το απίστευτο ποσό των 52.000 λιρών για να βοηθήσουν τις οικογένειες τους επόμενους μήνες. Ο Phil είπε: «Η σελίδα Go Fund Me είναι απόδειξη της γενναιοδωρίας των ανθρώπων, με τους περισσότερους από τους οποίους δεν θα συναντηθούμε ποτέ. Δεν θα ξεχάσουμε κάθε δωρεά και κάθε ευγενικό μήνυμα».

Η οικογένεια Hayes κατάφερε να επιστρέψει στο Corby, τόπο μόνιμης διαμονής τους, λίγες μέρες μετά το συμβάν. Οι σοροί της Τζες και του Μάικι έχουν ήδη επιστραφεί. Η κηδεία τους θα οργανωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Οι μαθητές του Kingswood στο Gainsborough Road αφιέρωσαν λουλούδια στη μνήμη του Mikey και οι μαθητές στο Uppingham Community College, όπου η Jess ήταν μαθήτρια, φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια. Συναισθηματική υποστήριξη προσφέρθηκε στους μαθητές από μια ομάδα συμβούλων.

Το ρεπορτάζ της Northamptonshire Telegraph αναφέρει τέλος, ότι η έρευνα από τις ελληνικές αστυνομικές Αρχές για την τραγωδία συνεχίζεται και ότι συνελήφθησαν δύο άνδρες.

Με αφορμή το δημοσίευμα της Telegraph ο αντιδήμαρχος τουρισμού, Κώστας Ταρασλιάς, δήλωσε στη “Δημοκρατική” τα εξής: «Από την πρώτη στιγμή με εντολή του δημάρχου, Αντώνη Καμπουράκη βρεθήκαμε δίπλα στο ζεύγος Phil και Sharon Connelly και προσπαθήσαμε να τους συμπαρασταθούμε με κάθε τρόπο. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι, ότι οι εντυπώσεις που αποκόμισαν κατά την παραμονή τους στη Ρόδο μετά το τραγικό συμβάν, ήταν εξαιρετικές και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω προσωπικά το Μάκη Ιντζά για την πολύ ζεστή φιλοξενία που τους παρείχε, τους γιατρούς του νοσοκομείου και το διοικητή αλλά και τους ανθρώπους του λιμενικού σώματος για την ζεστή αντιμετώπισή τους κατά τη διάρκεια των ερευνών. Θέλω δε να συγχαρώ όλους, για την πολύ ορθή αντιμετώπιση του συμβάντος. Το ζεύγος Connelly εκτίμησε δεόντως αυτή την ανθρώπινη υποστήριξη με αποτέλεσμα ο Phil να προβεί σε ιδιαίτερη αναφορά σε συνέντευξη του στην Telegraph».

Ο αντιδήμαρχος, κ. Ταρασλιάς σημείωσε παραπέρα ότι απαιτείται η συμβολή όλων στη διαχείριση αντίστοιχων κρίσεων, καθώς συμβάλλει τελικά στη διαμόρφωση μίας καλής εικόνας για τον προορισμό. «Αυτή η ιστορία μας αποδεικνύει ότι θα πρέπει όλοι μας με υψηλό αίσθημα ευθύνης να συμβάλουμε με τον ενδεδειγμένο πάντα τρόπο, στη διαχείριση των κρίσεων. Μόνο έτσι θα έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα όσον αφορά στη διαμόρφωση της εικόνας του νησιού. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όλοι όσοι ενεπλάκησαν στη διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού, έπειτα από την προτροπή του δημάρχου μας, ακόμη και χωρίς να είναι υποχρέωσή τους, υπερέβησαν εαυτόν και τους συγχαίρω ακόμη μία φορά. Οι τραγικοί γονείς, μέσα στον πόνο τους είχαν να λένε για την ζεστή και ανθρώπινη υποστήριξη που δέχθηκαν. Αυτή την άψογη αντιμετώπιση του συμβάντος συνετέλεσε στην ορθή διαχείριση της κρίσης και θα πρέπει πάντα να την έχουμε ως παράδειγμα», είπε ο κ. Ταρασλιάς.

