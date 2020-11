Πολιτική

Μητσοτάκης-Ιερώνυμος: Χριστούγεννα στις εκκλησίες, αν τηρήσουμε τα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής.

(φωτογραφία αρχείου)

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για την πορεία της πανδημίας και για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπισή της. Προσθέτουν ότι κοινή συνισταμένη στις τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού, όσο και του Αρχιεπισκόπου, ήταν η αδήριτη ανάγκη να συμβάλουμε όλοι, με όλες μας τις δυνάμεις, στην υλοποίηση των μέτρων, τηρώντας πιστά και απαρέγκλιτα τους υγειονομικούς κανόνες, όπως έγινε από την αρχή της πανδημίας.

Εκφράστηκε επίσης η αισιοδοξία ότι η τήρηση των υγειονομικών κανόνων και η συνακόλουθη βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων θα μας επιτρέψουν να κάνουμε Χριστούγεννα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

«Είναι στο χέρι μας να τηρήσουμε τα μέτρα και να κάνουμε Χριστούγεννα με τις Εκκλησίες μας ανοιχτές» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να προσθέτει ότι «έχουμε όλοι ευθύνη να προστατεύσουμε με τη στάση μας το ανθρώπινο πρόσωπο και την δημόσια υγεία, ώστε να μπορέσουμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα στους Ναούς μας».