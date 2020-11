Πολιτική

Κορονοϊός: Αντιπολιτευτικά “πυρά” για το κλείσιμο των σχολείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την διαχείριση της πανδημίας από την Κυβέρνηση.

«Η Κυβέρνηση συνεχίζει ακόμα και τώρα χωρίς κανένα σχέδιο», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του.

Ειδικότερα δηλώνει, ότι η κυβέρνηση «άνοιξε τα σχολεία χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς μαζικά διαγνωστικά τεστ και με αυξημένο αριθμό μαθητών εν μέσω πανδημίας, αγνοώντας τα αυτονόητα αιτήματα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών» και πως «ενώ μέχρι χθες η υπουργός απέρριπτε ενδεχόμενο κλεισίματος των δημοτικών, ισχυριζόμενη πως δεν υπάρχει καμία σχετική εισήγηση της Επιτροπής, σήμερα ανακοίνωσε το κλείσιμό τους».

Η αξιωματική αντιπολίτευση σχολιάζει ότι «τα δημοτικά κλείνουν πάλι και ακόμα οι μαθητές ακόμα περιμένουν μάσκες και τηλεκπαίδευση» και σημειώνει πως «το ελάχιστο που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι να προετοιμάσει τα σχολεία τις ημέρες του lockdown για σωστό άνοιγμα αυτή τη φορά, χωρίς νέες τραγελαφικές παλινωδίες».

Κίνημα Αλλαγής: Το “βλέποντας και κάνοντας” συνεχίζεται με κόστος σε ζωές και οικονομία

«Η πανδημία έχει ξεφύγει σε όλη την Ελλάδα. H Κυβέρνηση πάλι με καθυστέρηση κλείνει και τα δημοτικά παντού. Ομολογεί το λάθος της εξαίρεσης τους από τα γενικά περιοριστικά μέτρα. Τα σχολεία έπρεπε να έχουν κλείσει στη Β. Ελλάδα, πολλές ημέρες πριν. Όσο για την τηλεκπαίδευση, τώρα θα γίνουν οι δοκιμές!», σχολιάζει το Κίνημα Αλλαγής, υπογραμμίζοντας:

«Το βλέποντας και κάνοντας συνεχίζεται με κόστος σε ζωές και στην οικονομία».

ΚΚΕ: Ανοιχτά σχολεία με όλους τους όρους προστασίας

«Έτσι όπως τα έκανε η κυβέρνηση, ακόμα και η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δημοτικών και των νηπιαγωγείων, θα είναι “μια τρύπα στο νερό” αν δεν παρθούν έκτακτα μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία όλων ανεξαιρέτως των σχολείων. Πάντως οι κυβερνητικές ευθύνες είναι κυριολεκτικά εγκληματικές και φανερώνονται, άλλωστε, και από την έως τώρα ανεπαρκέστατη και προβληματική λειτουργία της τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων. Ίδια και μεγαλύτερη ανησυχία προκαλείται με τα ανακοινωθέντα μέτρα για την τηλεκπαίδευση σε παιδιά 4 έως 12 ετών», επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την αναστολή λειτουργίας των δομών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Άμεσα μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία σημαίνει:

άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

αξιοποίηση αιθουσών για άμεση αραίωση των σχολικών τάξεων με 15 μαθητές ανά τάξη.

μαζικά τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Έως τότε και για όσο καιρό είναι κλειστά τα σχολεία, εννοείται ότι ούτε μια διδακτική ώρα δεν πρέπει να χαθεί».

Και αυτό σημαίνει, όπως υπογραμμίζει το ΚΚΕ:

εξοπλισμός όλων των παιδιών με όλα τα αναγκαία τεχνολογικά μέσα,

κρατική στήριξη στο παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών για αξιοποίηση όλων των δυνατών πρόσφορων μέσων για τη συνέχιση της μορφωτικής διαδικασίας.

να μην αφαιρεθεί ούτε μια μέρα κανονικής άδειας από τους εργαζόμενους γονείς

Ελληνική Λύση: η Κυβέρνηση λειτουργεί χωρίς σχέδιο

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Λύση αναφέρει:

«Στις 02.11.2020, ο κ. Πέτσας δήλωνε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία δεν υπάρχει διασπορά του κορονοϊού στις σχολικές αίθουσες».

Στις 14.11.2020, η κ. Κεραμέως ανακοινώνει το κλείσιμο Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, μετά τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

Το μόνο “σχέδιο” της κυβέρνησης, είναι ότι λειτουργεί χωρίς σχέδιο. Ντροπή.»