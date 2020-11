Κοινωνία

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες σε Πολυτεχνείο και Πολυτεχνειούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με εντολή Εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά από δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν και οι 91 συλληφθέντες, μετά από επέμβαση της αστυνομίας χτες στο Πολυτεχνείο και στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, αφού σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Ασφάλεια Αττικής για σειρά αδικημάτων, και επιβλήθηκαν σε όλους πρόστιμα των 300 ευρώ για Covid-19.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, σε βάρος των 66 που συνελήφθησαν στο Πολυτεχνείο, σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, παραβίαση μέτρων για πρόληψη ασθενειών και ψευδή κατάθεση (δεν δέχτηκαν να δώσουν δαχτυλικά αποτυπώματα). Για τους 25 που συνελήφθησαν στην Πολυτεχνειούπολη, δικογραφία σχηματίστηκε αντίστοιχα για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, παραβίαση μέτρων για πρόληψη ασθενειών, εμπρησμό και προσβολή συμβόλων (έκαψαν σημαία), φθορά ξένης περιουσίας (σύμφωνα με την αστυνομία προξένησαν φθορές στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης, κάτι που αμφισβητούν φοιτητικοί σύλλογοι) και ψευδή κατάθεση καθώς δεν δέχτηκαν να δώσουν αποτυπώματα.

Η δικογραφία θα σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφανθεί για τις διώξεις και θα ορίσει τακτική δικάσιμο.