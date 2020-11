Πολιτισμός

Πέθανε ο Βασίλης Ταπές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής σκόρπισε η είδηση του θανάτου του καλλιτέχνη, Βασίλη Ταπέ. Η φιλία του με τους μεγάλους συνθέτες Χατζηνάσιο και Σπανό.

“Έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών ο μουσικός Βασίλης Ταπές, ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία των Σερρών. Ο άτυχος καλλιτέχνης έδωσε για δύο εβδομάδες σκληρή μάχη στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.



Τρικαλινός στην καταγωγή ο Βασίλης Ταπές βρέθηκε στις Σέρρες στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 όταν διορίστηκε ως μουσικός της Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης. Ανήσυχο πνεύμα παραιτήθηκε από το Δημόσιο διαγράφοντας λαμπρή πορεία ως επαγγελματίας μουσικός και ως επιχειρηματίας.

Αρχικά ίδρυσε το Ωδείο “Ταπέ” στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 στην πόλη των Σερρών και λίγο αργότερα ίδρυσε παραρτήματα στο Σιδηρόκαστρο και τη Νιγρίτα, ενώ ακολούθως δημιούργησε τρία ωδεία στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη είναι η προσφορά του στην μουσική, την καλλιέργεια της αστικής κουλτούρας και συμπεριφοράς.

Συμμετείχε σε πολλές καλλιτεχνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και από τις σχολές του γαλουχήθηκαν μουσικά δεκάδες νέοι.

Ανέπτυξε πολλές γνωριμίες και οικογενειακές σχέσεις με ανθρώπους της μουσικής (τύγχανε της εκτίμησης και της φιλίας μεγάλων συνθετών όπως ο Γ. Χατζηνάσιος, ο Σπανός κ.α.).

Πηγή: trikalavoice.gr