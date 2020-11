Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκανε διαρρήξεις και έκλεβε πινακίδες κυκλοφορίας

Συνελήφθησαν επτά άτομα. Εξιχνιάστηκαν 24 υποθέσεις κλοπών σε τέσσερις νομούς της χώρας.

Συμμορία που έκανε διαρρήξεις σε σπίτια και κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε, εξιχνιάστηκαν συνολικά 24 περιπτώσεις κλοπής στους νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Μαγνησίας και Φθιώτιδας, ενώ συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης και ένας συνεργός τους. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση - συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες χρησιμοποιούσαν δύο αυτοκίνητα, στα οποία τοποθετούσαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό να παραπλανήσουν τις αστυνομικές αρχές. Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας που έγινε την Παρασκευή στις περιοχές των Υψωμάτων Διαβατών, του Ευόσμου και της Ευκαρπίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, τόσο τα μέλη της οργάνωσης, όσο και ο συνεργός τους.

Στις έρευνες που ακολούθησαν, εντοπίστηκαν τα δύο οχήματα καθώς και 16 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και ρολόγια χειρός, μία παιχνιδομηχανή, χρηματικό ποσό 650 ευρώ και διάφορα είδη ρουχισμού. Η λεία της συμμορίας ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ περίπου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν άλλων παθόντων.