Φωτιά σε διαμέρισμα

Στο σπίτι μένουν ηλικιωμένοι. Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά εκδηλώθηκε, το μεσημέρι το Σαββάτου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στη Νίκαια Αττικής, επί της οδού Αττάλειας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν δυο ηλικιωμένοι, τους οποιους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.