Κουτσούμπας για Πολυτεχνείο: καμία κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την πορεία

Τόνισε ότι το Πολυτεχνείο ποτέ δεν υπήρξε κυβερνητική γιορτή. Τι είπε για τον κορονοϊό, τα σχολεία και το εμβόλιο.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε σημερινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ1 τόνισε ότι η λειτουργία των σχολείων θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας «αν η κυβέρνηση μας είχε ακούσει, είχε ακούσει, φορείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς και είχε πάρει έγκαιρα μέτρα πριν εξελιχθεί η πανδημία ακόμα και πριν κάν προκύψει πανδημία». Υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ πολύ προτού ενσκήψει η πανδημία κορονοϊού είχε καταθέσει προτάσεις ώστε να εξασφαλίζεται σε οποιοσδήποτε συνθήκες η λειτουργία των σχολείων.

Επισήμανε ότι τον Μάρτιο ο ελληνικός λαός πειθάρχησε, υπάκουσε και συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της υγειονομικής κοινότητας και των επιστημόνων και η κυβέρνηση έλεγε ότι θέλει να κερδίσει χρόνο ώστε να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα Υγείας, τα σχολεία, τους εργασιακούς χώρους και «πέρασαν εννέα μήνες και βρισκόμαστε πάλι εκεί που ήμασταν πριν και σε ακόμα χειρότερη κατάσταση».

Αναφορικά με την τηλεκπαίδευση είπε χαρακτηριστικά «ας ελπίσουμε να μη ζήσουμε το θρίλερ των προηγουμένων ημερών» και πρόσθεσε ότι ο απαραίτητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να εξασφαλιστεί από το κράτος. Στην παρατήρηση για την δυσκολία του εγχειρήματος αυτού απάντησε «άρα «για να μην κάνουμε μια τρύπα στο νερό» έπρεπε να παίρνονται όλα τα μέτρα για να γίνονται τα μαθήματα στα σχολεία». Ερωτηθείς αν το ΚΚΕ διαφωνεί με το κλείσιμο, τώρα, των σχολείων είπε «ποτέ δεν διαφωνήσαμε γενικά με ό,τι αποδεδειγμένα με επιστημονική μελέτη και στοιχεία είπε η επιστημονική υγειονομική κοινότητα. Εμείς ακούμε τους επιστήμονες, σεβόμαστε τους επιστήμονες αυτούς που σέβονται τον όρκο τους και την επιστημοσύνη τους και όχι αυτούς που γίνονται μερικές φορές φερέφωνα ή προπαγανιστές άλλων πολιτικών».

Σχετικά με την συμμετοχή του ΚΚΕ στην πορεία του Πολυτεχνείου, επισήμανε κατ' αρχήν, ότι «εδώ και 47 χρόνια, κάθε χρόνο και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν ήταν μνημόσυνο ή κατάθεση στεφάνων, αλλά αγωνιστική διεκδίκηση». «Και φέτος έχει αυτόν τον χαρακτήρα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε περιεχόμενο. Το Πολυτεχνείο ποτέ δεν υπήρξε κυβερνητική γιορτή. Τις εκδηλώσεις και την αντιιμπεριαλιστική πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ δεν την οργάνωνε ποτέ η κυβέρνηση, όποια και αν ήταν, και δεν ήταν δυνατό να την οργανώσει. Το οργάνωναν πάντα τα εργατικά σωματεία, ο Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων κατά τη δικτατορία, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι μαζικοί φορείς τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές νεολαίες» είπε.

«Αυτό κάνουν και φέτος σε ειδικές συνθήκες. Οι συνθήκες που καθορίζονται από τους υγειονομικούς είναι ότι πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα όταν ο κόσμος περπατά στους δρόμους ή βρίσκεται στις πλατείες. Με τη χρήση μασκών, με τα αντισηπτικά, με τις αποστάσεις και βεβαίως με τους ανθρώπους που πρέπει να είναι εκεί και κάνουμε έκκληση στις ευπαθείς ομάδες ή σε όσους είναι άρρωστοι να μην είναι, αυτό έχει γίνει με γενικευμένο lockdown, και έχουμε ήδη αποδείξει, μάλιστα ως ΚΚΕ δεχθήκαμε συγχαρητήρια για το πως οργανώθηκαν αντίστοιχες τέτοιες εκδηλώσεις» τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι χθες το απόγευμα του τηλεφώνησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης του είπε «ξέρω ποιές είναι οι θέσεις σας, ξέρετε και εσείς τις θέσεις της κυβέρνησης, υπάρχει απαγόρευση της πορείας» και πρόσθεσε οτι τηλεφώνησε προκειμένου να ρωτήσει τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ πότε θα καταθέσει στεφάνι (στο Πολυτεχνείο). «Τίποτε άλλο. Δεν μίλησα καθόλου μαζί του, ούτε άνοιξα τέτοιο ζήτημα» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας ερωτηθείς αν συζήτησε τη διαφωνία του ΚΚΕ με την απαγόρευση της πορείας. «Καταρχήν η οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα ηθικό, πολιτικό ή συνταγματικό να απαγορεύσει την πορεία. 'Αλλο να κάνει έκκληση να τηρηθούν τα μέτρα και οι μορφές πάλη να προσαρμοσθούν στις συνθήκες της πανδημίας και άλλο να λέει «αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που έπρεπε να μιλάμε για τις ατομικές και συλλογικές ελευθερίες, για την προστασία του λαού μας, για τις ευθύνες των κυβερνήσεων και όσων δημιούργησαν αυτήν την κατάσταση» υπογράμμισε.

Είπε ότι η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου απαγορεύθηκε με κυβερνητική ευθύνη, σημείωσε ότι κατά την άποψη του μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τήρηση των απαραίτητων μέτρων από στρατιωτικά αγήματα και πρόσθεσε ότι μαζικοί φορείς αλλά και το ΚΚΕ, όπως κάθε χρόνο, γιόρτασε την 28η Οκτωβρίου με σειρά εκδηλώσεων και σε αίθουσες και σε πλατείες. Ερωτηθείς για την πρόταση του ΚΚΕ για επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας, κατέστησε σαφές ότι «επίταξη δεν σημαίνει ζεστό χρήμα στους ιδιώτες της Υγείας. Όταν η κυβέρνηση λέει ότι «δανείζεται τις κλίνες» και δεν κάνει πραγματική επίταξη, αυτό το πληρώνει το κράτος που σημαίνει ότι μετακυλύεται πάλι στον φορολογούμενο». «Επίταξη σημαίνει να περάσει στον κεντρικό σχεδιασμό της επιστημονικής κοινότητας και του κράτους όλος ο ιδιωτικός τομέας, ΜΕΘ, κλίνες, προσωπικό. Αυτό είναι η λύση» τόνισε. Στην παρατήρηση ότι «αυτές οι επιχειρήσεις θα στραγγαλιστούν», απάντησε «μα λεν ότι έχουμε πόλεμο. Το Σύνταγμα προβλέπει επίταξη του ιδιωτικού τομέα όχι μόνο σε συνθήκες πολεμικής εμπλοκής αλλά και σε έκτακτες συνθήκες πολέμου για την υγεία π.χ.».

Είπε ότι ακόμα και με τις νέες ΜΕΘ που άνοιξαν, πάλι ο αριθμός τους δεν είναι επαρκής, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ακόμα και ισχυρά καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης έχουν πάνω από τον μέσο όρο, κατ' αναλογία πληθυσμού, ΜΕΘ, όμως τους βαριά ασθενείς τους στέλνουν σε διπλανές χώρες διότι αδυνατούν να τους περιθάλψουν. Υπενθύμισε επίσης ότι με πρόσχημα τις «αντοχές της οικονομίας» έκλεισαν νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και τα Λοιμωδών.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «φυσικά θα κάνω το εμβόλιο» εφόσον δοθεί η άδεια και οι γιατροί πουν ότι είναι ασφαλές και «πρέπει να το κάνει κι όλος ο πληθυσμός». Τόνισε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί και να τηρηθεί η δωρεάν χορήγηση του εμβολίου προς τον πληθυσμό και σημείωσε ότι ως χώρα δεν πρέπει να περιοριστούμε στις 3-4 συνεργασίες της ΕΕ με φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά να διευρύνουμε την συνεργασία και με άλλες χώρες και άλλα εμβόλια ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογών. Ερωτηθείς για την αλλαγή προέδρου των ΗΠΑ είπε ότι «η αντιδραστική διακυβέρνηση του Τραμπ φαίνεται ότι τελείωσε, όμως πραγματική αλλαγή για τον ίδιο τον αμερικάνικο λαό δεν θα υπάρξει».

Σημείωσε ότι καταστολή και βία σε κεντρικά ζητήματα της ταξικής πάλης ασκήθηκαν και επί Δημοκρατικών προέδρων. Πρόσθεσε οτι δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε για αλλαγές στην ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ και επισήμανε ότι καλλιεργούνται ψεύτικες ελπίδες. Υπενθύμισε ότι αμέσως μετά την εκλογή Μπάϊντεν βγήκε έκθεση του State Department που βάζει επί τάπητος όλα τα ζητήματα των διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων της τουρκικής άρχουσας τάξης.

«Προτιμώμενος εταίρος, λόγω των συμφερόντων των ΗΠΑ, είναι τελικά η Τουρκία» είπε ο Δ. Κουτσούμπας προσθέτοντας «γι' αυτό (οι ΗΠΑ) πιέζουν όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις να κάνουν απαράδεκτες υποχωρήσεις». Δεν απέκρυψε την ανησυχία του για όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σημείωσε ότι οι «υποτιθέμενοι σύμμαχοι» κινούνται όπως υπαγορεύουν τα συμφέροντά τους, ενώ ανέφερε ότι «η Χάγη δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα γιατί προϋποθέτει συνυποσχετικό που προβλεπει συζήτηση εφ' όλης της ύλης των τουρκικών διεκδικήσεων». «Μπορεί η κυβέρνηση απ' οτι φαίνεται ή απ' ότι λέει να μην συμφωνήσει σε μερικά, σε άλλα φοβόμαστε ότι έχει ήδη συμφωνήσει» πρόσθεσε. Τέλος, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ερωτηθείς για το Κυπριακό, τόνισε ότι «πρέπει να υπάρχει λύση με ενιαίο κράτος με μια και μόνη κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις, χωρίς τουρκικά, ελληνικά ή άλλα ξένα στρατεύματα εκεί».