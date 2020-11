Κοινωνία

Lockdown - κλειστά σχολεία: πώς θα λειτουργήσει η τηλεκπαίδευση

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως με δύο αλληλένδετους τρόπους. Πότε ξεκινά η τηλεκπαίδευση. Γιατί προκρίθηκε το μεσημεριανό ωράριο.

Αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και για δύο εβδομάδες.

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία παραμένουν κλειστά, όπως και τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας, μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. Ανοιχτές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως με δύο αλληλένδετους τρόπους, με την εκπαιδευτική τηλεόραση και τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση:

Εκπαιδευτική τηλεόραση

Από τη Δευτέρα το πρωί στις 9 π.μ, πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων, θα αρχίσουν να προβάλλονται από την ΕΡΤ2 τηλεοπτικά μαθήματα για μαθητές δημοτικού. Ευχαριστούμε πολύ την ΕΡΤ που φιλοξενεί εκ νέου την προβολή των εκπαιδευτικών μαθημάτων. Θα ανακοινωθεί αύριο το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών.

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Από τη Δευτέρα, η Διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα καταρτίσουν πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα κάνουν τις απαραίτητες δοκιμές. Η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη, μετά τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου. Η τηλεκπαίδευση θα είναι υποχρεωτική, η κάθε διδακτική ώρα θα έχει διάρκεια 30 λεπτών (μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής), και θα πραγματοποιείται από τις 2:00 έως τις 5:00 μμ. για τα Δημοτικά, και από τις 2:00 έως τις 4:20 για τα Νηπιαγωγεία, συμπεριλαμβανομένων μικρών διαλειμμάτων.

Γιατί προκρίθηκε το μεσημεριανό/απογευματινό ωράριο;

Για δύο βασικούς λόγους: αφενός, για να διευκολυνθούν οι οικογένειες, είτε επειδή έχουν μεγαλύτερα παιδιά που θα έχουν τηλεκπαίδευση τις πρωινές ώρες είτε επειδή οι γονείς τηλε-εργάζονται, και επίσης όλοι κάνουν χρήση συσκευών για την εξ αποστάσεως εργασία ή εκπαίδευση, αφ’ ετέρου για να περιοριστεί η ταυτόχρονη χρήση όλων των δικτύων από μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους κ.ο.κ.

Οδηγίες θα σταλούν σήμερα σε όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία της χώρας, ώστε να ακολουθήσουν δύο ημέρες προσαρμογής, πριν την έναρξη των ψηφιακών μαθημάτων την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον κάποιος συνδέεται στις πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο για την τηλεκπαίδευση, δεν υπάρχει χρέωση δεδομένων (data), και ευχαριστούμε θερμά τους παρόχους για αυτό. Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και μέσω σταθερού τηλεφώνου με αστική χρέωση. Από τον Μάρτιο, το Υπουργείο στέλνει τεχνολογικό εξοπλισμό στα σχολεία, μέσα από σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια και δωρεές.

Κεραμέως: καθαρά προληπτικού χαρακτήρα τα μέτρα

Η υπουργός Παιδείας κατά την ομιλία της τόνισε ότι τα μέτρα είναι «καθαρά προληπτικού χαρακτήρα». «Δεν υποδεικνύονται (σ.σ. τα μέτρα) από το επιδημιολογικό φορτίο στις σχολικές μονάδες καθ' εαυτές, στις οποίες δεν έχουμε διαπιστώσει τάση διασποράς του ιού, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη μείωση της κινητικότητας των ενηλίκων», εξήγησε η κ. Κεραμέως.

Πρόσθεσε ότι η πρόσφατη εξέλιξη της πανδημίας στη Ελλάδα «είναι τέτοια που καθιστά αυτά τα μέτρα αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά από κοινού, ο καθένας και η καθεμία από εμάς με θυσίες και προσωπικό κόστος, τη διασπορά του κορωνοϊού στη χώρα». Στόχος, όπως είπε η υπουργός Παιδείας, είναι «να βρεθούμε γρήγορα και πάλι όλες και όλοι μαζί στις τάξεις των σχολείων μας και στη συντροφιά των αγαπημένων μας ανθρώπων». «Πρόκειται για μέτρα αναγκαία, για μέτρα προληπτικά, για μέτρα προσωρινά, που λαμβάνονται προκειμένου να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού και να προστατευθούμε όλοι», επεσήμανε.

Όπως και την περασμένη Άνοιξη, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι θα αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να κρατηθεί η μαθησιακή διαδικασία ζωντανή, «σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες». «Δυσκολίες ασφαλώς και υπάρχουν και θα υπάρχουν - εδώ είμαστε για να επιλύουμε όποια δυσκολία προκύπτει, για να διορθώνουμε όποια αρρυθμία, για να βελτιώνουμε τις λύσεις», υπογράμμισε η υπουργός.

«Είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να κρατήσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία ζωντανή, για να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να συνεχίσουν όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται τη μαθησιακή διαδικασία. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για όλους, θα τα καταφέρουμε όμως όλοι μαζί. Και μαζί θα βγούμε από αυτή την κρίση, πιο δυνατοί.», κατέληξε στην ομιλία της η κ. Κεραμέως.