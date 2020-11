Οικονομία

Κορονοϊός - Γαλλία: Το lockdown “παραλύει” την χριστουγεννιάτικη αγορά

Πόλη "φάντασμα" το Παρίσι. Παράθυρα καλλυμμένα με σανίδες στα καταστήματα, ερήμοι δρόμοι και φόβος για το αύριο...

Παράθυρα καλυμμένα με σανίδες στα καταστήματα-ναυαρχίδες των πολυκαταστημάτων Galeries Lafayette και Printemps μαρτυρούσαν σήμερα τις επιπτώσεις που έχει το lockdown εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στο Παρίσι.

Το σαββατοκύριακο αυτό οι κεντρικοί δρόμοι της γαλλικής πρωτεύουσας θα ήταν γεμάτοι από κόσμο που θα έκανε τις χριστουγεννιάτικες αγορές του. Ωστόσο, λιγοστοί μόνο άνθρωποι περπατούσαν στην Λεωφόρο Οσμάν, όπου βρίσκονται τα πολυκαταστήματα.

"Είναι λυπηρό. Βρισκόμαστε έξω από το Galeries Lafayette και τα πάντα είναι κλειστά", λέει η Εμανουέλ Τιζέ.

"Έχουν φωτίσει τις βιτρίνες. Αυτό είναι υπέροχο, αλλά δεν αισθανόμαστε καθόλου το πνεύμα των Χριστουγέννων", προσθέτει.

Με βάση το lockdown, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το τέλος Οκτωβρίου στην πρωτεύουσα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, οι πολίτες θα πρέπει να παραμένουν μέσα στα σπίτια τους και εξαιρούνται οι έξοδοι μόνο για την αγορά φαγητού ή άλλων απαραίτητων αγαθών ή οι σύντομες έξοδοι για σωματική άσκηση.

Η Γαλλία έχει τον έβδομο μεγαλύτερο αριθμό νεκρών από COVID-19 παγκοσμίως με περίπου 44.000 θύματα και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι πιθανόν να παρατείνει την καραντίνα και πέραν της 1ης Δεκεμβρίου, όταν είναι προγραμματισμένο να λήξει, αν δεν μειωθεί ο ρυθμός μόλυνσης.

"Η μάχη μας κατά της επιδημίας περιλαμβάνει όλους μας και οι επόμενες λίγες ημέρες θα είναι καθοριστικές", έγραψε σήμερα στο Twitter ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν.

Κάποιοι που κυκλοφορούσαν στο εμπορικό κέντρο της πόλης σήμερα είναι αισιόδοξοι ότι τα μέτρα θα αρθούν πριν από τις γιορτές.

"Νομίζω ότι θα ανοίξουν μια ή δύο εβδομάδες πριν...και τότε θα κάνουμε τις χριστουγεννιάτικες αγορές μας", λέει ο Εμερίκ Λενέν.