Κοινωνία

Κορονοϊός: χωρίς κάλαντα τα φετινά Χριστούγεννα

Κάλαντα, όπως τα ξέρουμε, με τα παιδιά να γυρνούν στις γειτονιές, από σπίτι σε σπίτι... δεν θα υπάρξουν φέτος...

Το σαρωτικό πέρασμα του κορονοϊού από τη χώρα μας βάζει "φρένο" ακόμα και στα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Για το θέμα ρωτήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

«Τα κάλαντα και όλες αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να μπουν στο πλαίσιο μιας νέας κανονικότητας. Στόχος μας είναι οι επόμενες επτά με 10 ημέρες να τηρηθούν πιστά τα μέτρα ώστε να λήξει το lockdown στην ώρα του και να μην παραταθεί αναίτια».

Όπως είπε χαρακτηριστικά «κάλαντα, όπως τα ξέρατε, με τα παιδιά να γυρνούν στις γειτονιές, από σπίτι σε σπίτι δεν θα υπάρξουν».