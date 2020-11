Πολιτική

Κορονοϊός: θλίψη για τον θάνατο του γιατρού της Βουλής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε στην πολιτική σκηνή η είδηση θανάτου του γιατρού της Βουλής, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε ΜΕΘ με κορονοϊό.