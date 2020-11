Κοινωνία

Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στου Ρέντη. Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στις 14:30 μετά το μεσημέρι στου Ρέντη. Αστυνομικός πυροβόλησε κατά λάθος και τραυμάτισε θανάσιμα την σύζυγο του, 41 ετών, μέσα στο σπίτι τους στην οδό Μανδηλαρά, την ώρα που στον διπλανό χώρο βρισκόταν το 12χρονο παιδί τους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, που συγκέντρωσε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής, πρόκειται για ατύχημα, καθώς ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, φέρεται ότι επιχείρησε να ασφαλίσει το υπηρεσιακό του πιστόλι, αλλά είχε σφαίρα στη θαλάμη και εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα η σφαίρα να τραυματίσει την γυναίκα στον ώμο, η οποία λίγα λεπτά αργότερα υπέκυψε στο τραύμα της.

Ο αστυνομικός, όπως είπε στους συναδέλφους του, είχε πάρει μαζί του από την υπηρεσία του το όπλο, για την περίπτωση που το χρειαζόταν, λόγω της επιφυλακής για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Αύριο ο αστυνομικός θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πειραιά.