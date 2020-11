Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ζαούτης στον ΑΝΤ1: έπρεπε να μειωθεί η κινητικότητα γύρω από τα σχολεία (βίντεο)

Ο καθηγητής παιδιατρικής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα κρούσματα σε νεαρές ηλικίες και το κλείσιμο των σχολείων.