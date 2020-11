Πολιτική

ΥΠΕΞ: Πρωτοφανής πρόκληση η επίσκεψη του Ερντογάν στα κατεχόμενα Βαρώσια

«Πυρά» κατά της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε το ελληνικό ΥΠΕΞ, χαρακτηρίζοντας ως «πρωτοφανή πρόκληση» το προγραμματισμένο «σόου» στα κατεχόμενα Βαρώσια.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, συνοδευόμενου από κυβερνητικό κλιμάκιο, στα κατεχόμενα Βαρώσια, ανήμερα της «επετείου» της μονομερούς και παράνομης ανακήρυξης της τουρκοκυπριακής οντότητας στα κατεχόμενα, αποτελεί μια πρωτοφανή πρόκληση, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Περαιτέρω, το υπουργείο Εξωτερικών την καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, σημειώνει πως «αναμένουμε να συζητηθεί ενδελεχώς στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο» και υπογραμμίζει πως η ενέργεια αυτή προστίθεται στη συνεχή και αυξανόμενη κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, διαμηνύει εκ νέου πως η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, προκειμένου να βρεθεί μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Κοινοτικού Κεκτημένου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών, η χώρα μας βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και απόλυτη σύμπνοια με την κυπριακή κυβέρνηση.