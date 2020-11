Πολιτισμός

Αποκλειστικό: προσφυγή Ελλήνων στο τουρκικό ΣτΕ για την Αγία Σοφία (βίντεο)

Προσφυγή στο τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας έκαναν Έλληνες της Κωνσταντινούπολης για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.