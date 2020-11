Πολιτική

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: στα μπλε η Βουλή και ο Λευκός Πύργος

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη είναι αφιερωμένη στους εκπαιδευμένους νοσηλευτές στον διαβήτη.

Με τον μπλε κύκλο, το διεθνές σύμβολο του διαβήτη, φωταγωγήθηκε σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων.

Με τη συμβολική αυτή φωταγώγηση, το Κοινοβούλιο συμμετέχει στην προσπάθεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη να ευαισθητοποιήσει τον γενικό πληθυσμό για την πάθηση αυτή, με την οποία ζουν σήμερα περίπου 1 εκατομμύριο συνάνθρωποί μας στην Ελλάδα και 463 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.

Στα μπλε «ντύθηκε» και ο Λευκός Πύργος, ενώ τη δυνατότητα ενημέρωσης για τη διαχείριση του νόσου, ειδικά τις ημέρες της πανδημίας, παρέχει η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας, μέσω της διαδικτυακής ημερίδας με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης την εποχή του COVID -19».