Αθλητικά

Κορονοϊός: “Μάχη” με τον φονικό ιό δίνει ο γιος του Μαραντόνα

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νάπολης με βαριά συμπτώματα κορονοϊού.

Πριν λίγα 24ωρα ο Αργεντίνος θρύλος πήρε εξιτήριο μετά την επέμβαση στον εγκέφαλο, δίνοντας χαρά στους απανταχού θαυμαστές του που είχαν ανησυχήσει. Τώρα, είναι η δική του σειρά να ανησυχήσει, αφού μπήκε στο νοσοκομείο ο γιος του.

Ο Ντιέγκο jr, ο οποίος γεννήθηκε και ζει στη Νάπολη, αφού είναι γιος του Μαραντόνα από εξωσυζυγική σχέση με Ναπολιτάνα από την εποχή που έπαιζε στην ομάδα της πόλης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και έντονο βήχα, με τα ρεπορτάζ πάντως να αναφέρουν ότι τα συμπτώματα αρχίζουν να υποχωρούν σιγά-σιγά.