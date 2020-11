Κόσμος

Κορονοϊός - Κύπρος: επεισόδια και τραυματίες αστυνομικοί μετά την ανακοίνωση μέτρων (εικόνες)

Δεκάδες κουκουλοφόροι, που αντέδρασαν στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, προέβησαν σε βανδαλισμούς...

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη της Λεμεσού, με το πέρας της διαδήλωσης χιλιάδων πολιτών κατά των μέτρων που επιβλήθηκαν για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.

Δεκάδες κουκουλοφόροι προέβησαν σε βανδαλισμούς περιουσιών. Τεράστιες ζημίες προκλήθηκαν σε αυτοκίνητα και βιτρίνες καταστημάτων.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν λίγο αργότερα στην περιοχή του Ύψωνα, όπου τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός μολότοφ κοντά στην ΑΔΕ Λεμεσού, ενώ από τις συμπλοκές και τις καταδιώξεις έχουν προκύψει και 20 συλλήψεις.