Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: αυξήθηκαν απότομα νεκροί και κρούσματα

Ραγδαία αύξηση νεκρών και κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο στην Γαλλία.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων και θανάτων από την Covid-19 στη Γαλλία αυξήθηκε απότομα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας σήμερα.

Σε όλη τη Γαλλία καταγράφηκαν 32.095 νέες μολύνσεις, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό από την έναρξη της πανδημίας στο 1.954.599. Άλλοι 359 νοσηλευόμενοι ασθενείς απεβίωσαν και ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον στις 44.246.

Χθες, το υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει μόνο 23.794 νέα κρούσματα, αριθμός κατά πολύ μειωμένος σε σύγκριση με τα 33.172 της Πέμπτης και τα 60.486 της περασμένης Παρασκευής.