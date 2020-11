Πολιτική

Oruc Reis: μια ανάσα από τη Ρόδο το τουρκικό ερευνητικό

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις λίγες ώρες πριν την φιέστα Ερντογάν στα Βαρώσια! "Το Oruc Reis βρήκε ελπιδοφόρα δεδομένα" αναφέρει ο Ντονμέζ. Απαριθμεί παραβιάσεις το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis βρίσκεται μια ανάσα από το νησί της Ρόδου λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν στα Βαρώσια.

Συγκεκριμένα, το Oruc Reis βρίσκεται 20 μίλια ανατολικά του ελληνικού νησιού, όπως φαίνεται από την ιστοσελίδα marinetraffic.com.

Την ίδια ώρα ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας υποστηρίζει ότι το Oruc Reis έχει ποντίσει καλώδια στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και έχει συλλέξει ελπιδοφόρα δεδομένα. “Όπως πριν από 100 χρόνια σκίσαμε την Συνθήκη των Σεβρών έτσι και τώρα σκίζουμε τη Συνθήκη των Σεβρών, που θέλουν να μας επιβάλουν στην Γαλάζια Πατρίδα” δήλωσε ο Ντονμέζ.

Τον Οκτώβριο τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν 115 φορές τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, πραγματοποιώντας και 4 υπερπτήσεις. Τα ελληνικά μαχητικά προχώρησαν σε μπαράζ αναχαιτίσεων και 9 εμπλοκές. Ωστόσο, η πρόσφατη αμφιλεγόμενη Έκθεση του State Department που αμφισβητεί την κυριαρχία των 10 ναυτικών μιλίων της Ελλάδας, άνοιξε την όρεξη της Τουρκίας, που ζητά και τα ρέστα...

“Τον Οκτώβριο, η Ελλάδα προχώρησε σε 42 παραβιάσεις από αέρος, 7 παραβιάσεις από θαλάσσης, 15 παρενοχλήσεις αεροσκαφών και 192 στρατιωτικά πλοία επισκέφθηκαν νησιά με «αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς» κατά παράβαση Διεθνών Συμφωνιών” δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, Πινάρ Καρά.

Όλα τα παραπάνω συνδέονται, από πολλούς, με την αυριανή φιέστα που ετοιμάζει ο Τούρκος Πρόεδρος στα Βαρώσια της κατεχόμενης Κύπρου. «Πυρά» κατά της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε το ελληνικό ΥΠΕΞ, χαρακτηρίζοντας ως «πρωτοφανή πρόκληση» το προγραμματισμένο «σόου» του.

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Κατρούγκαλος τόνισε από πλευράς του ότι η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αμμόχωστο συνιστά βάναυση προσβολή του διεθνούς δικαίου και υπονομεύει την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. "Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται, μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Γκουτιέρες και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας" πρόσθεσε.