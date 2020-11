Παράξενα

Μαρία Αντουανέτα: σε δημοπρασία μεταξωτό παπούτσι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πώληση θα γίνει στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών, όπου είχαν την αυλή τους η Μαρία Αντουανέτα και ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄πριν να οδηγηθούν στην γκιλοτίνα, το 1793.

Ένα μεταξωτό παπούτσι, που ανήκε στη Μαρία Αντουανέτα, την τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας η οποία εκτελέστηκε κατά τη Γαλλική Επανάσταση, θα δημοπρατηθεί την Κυριακή, με τιμή εκκίνησης τα 10.000 ευρώ.

Η πώληση θα γίνει στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών, όπου είχαν την αυλή τους η Μαρία Αντουανέτα και ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄πριν να οδηγηθούν στην γκιλοτίνα, το 1793.

Στη φτέρνα του παπουτσιού είναι γραμμένο το όνομα της βασίλισσας και ο Ζαν-Πιερ Οζενά, του οίκου δημοπρασιών που το βγάζει προς πώληση, είπε ότι πιστεύεται πως το φορούσε τακτικά, στις καθημερινές δραστηριότητές της στο παλάτι.

«Αυτή η δημοπρασία γίνεται σε μια περίοδο που οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν πραγματικές αβεβαιότητες για τις αξίες τους και πολλοί από αυτούς στρέφονται στην ιστορία της Γαλλίας. Η Μαρία Αντουανέτα είναι ένα πρόσωπο που εγείρει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου», είπε ο Οζενά.