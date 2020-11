Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της Αρμενίας

Οι ύποπτοι σχεδίαζαν να σφετεριστούν την εξουσία δολοφονώντας τον πρωθυπουργό, υποστηρίζουν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Αρμενίας.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Αρμενίας ανακοίνωσαν απόψε ότι απέτρεψαν μια απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν από τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Από την Τρίτη, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στην Αρμενία κατά του πρωθυπουργού, απογοητευμένοι για την ανακωχή στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και τις εδαφικές απώλειες που υπέστη ο θύλακας, προς όφελος του Αζερμπαϊτζάν μετά από μάχες έξι εβδομάδων.

Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSS) ανέφερε ότι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για την απόπειρα εναντίον του Πασινιάν ο πρώην επικεφαλής της, Αρτούρ Βανετσιάν, ο πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Βαχράμ Μπαγντασαριάν και ο εθελοντής του πολέμου Ασότ Μινασιάν.

«Οι ύποπτοι σχεδίαζαν να σφετεριστούν την εξουσία δολοφονώντας τον πρωθυπουργό» και συζητούσαν ονόματα πιθανών υποψηφίων για την αντικατάστασή του, σύμφωνα πάντα με την NSS.

Ο Πασινιάν δήλωσε στα μέσα της εβδομάδας ότι δεν είχε άλλη επιλογή παρά να υπογράψει τη συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν για να μην χαθούν και άλλα εδάφη. Είπε ότι αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη, όμως απέκλεισε την πιθανότητα να παραιτηθεί από το αξίωμά του.