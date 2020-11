Ζώδια

Ζώδια: ποιοι είναι οι χειρότεροι οδηγοί;

Ο καλύτερος και ο χειρότερος οδηγός με βάση την ημερομηνία γέννησης.

Η οδήγηση για πολλούς είναι απόλαυση, για κάποιους κούραση, και για κάποιους άλλους κίνδυνος.. Ποιο ζώδιο οδηγεί χειρότερα από τα άλλα; Ελάτε, μεταξύ μας είμαστε. Αγαπητέ Δίδυμε, όσο κι αν προσπαθείς να κρυφτείς πίσω από το πολλαπλό σου είδωλο, η οδήγησή σου σε προδίδει!

Ειδικά σε περιόδους εκλείψεων οι ελληνικοί δρόμοι γεμίζουν με εκνευρισμένους ή απρόσεκτους οδηγούς που δεν ενδιαφέρονται καθόλου (ή έτσι τουλάχιστον δείχνουν) αν υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι στο δρόμο. Κι όμως, μπορεί να μη φταίνε τελικά οι οδηγοί ή οι προθέσεις τους. Μπορεί να υπάρχει μια συμπαντική πλεκτάνη γύρω από το ζώδιό τους, που δεν τους αφήνει να οδηγήσουν σαν τους άλλους νομοταγείς πολίτες.

Πριν από λίγα χρόνια μια γνωστή αυστραλέζικη ασφαλιστική εταιρία, η Suncorp Metway, έφτιαξε μια λίστα με τύπους οδηγών που εμπλέκονταν σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα σε διάρκεια τριών ετών, σύμφωνα με το ζώδιό τους!

Αυτό που ανακάλυψαν είναι ότι οι χειρότεροι οδηγοί είναι οι Δίδυμοι (έλα, δεν το πιστεύω!). Κι αυτό γιατί οι Δίδυμοι είναι από τη φύση τους ανήσυχοι, βαριούνται εύκολα, οπότε είναι πιο επιρρεπείς στο να κάνουν του κεφαλιού τους ή να πηγαίνουν σαν τις κότες, με αποτελέσματα όχι και τόσο ευχάριστα.

Τη δεύτερη και την τρίτη θέση της όχι και τόσο τιμητικής λίστας κατέχουν οι Ταύροι και οι Ιχθύες. Κι αυτό γιατί οι Ταύροι θεωρούνται επίμονοι και άκαμπτοι (εν ολίγοις κόβουν το κεφάλι τους ότι το φανάρι είναι πράσινο, ακόμα και όταν αυτό δεν είναι...), ενώ οι Ιχθείς, θεωρούνται στα χειρότερά τους, κινούμενος κίνδυνος, γιατί λόγω υπεραισιοδοξίας πάνε και σφηνώνουν οπουδήποτε, ακόμα και όταν εκεί που προσπαθούν να χωθούν δεν χωράει ούτε κουβάς... Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι Ιχθύες ζουν σε ένα δικό τους κόσμο. Μπορούν να περνούν μέρες ολόκληρες μέσα στην ονειρική τους πραγματικότητα, αρκετές φορές για να αποδράσουν με αυτό τον τρόπο από τη σκληρή ρουτίνα. Δεν τους αδικούμε. Είναι κι αυτό μια μορφή ψυχοθεραπείας και μάλιστα χωρίς κόστος, εκτός βεβαίως κι αν τη στιγμή που βρίσκονται στον υπέροχο μπουρμπουληθρένιο κόσμο τους, οδηγούν κιόλας.

Ποιος θα μπορούσε να βρίσκεται στην τελευταία θέση της –ας μην κρυβόμαστε- ντροπιαστικής κατάταξης; Μα, βεβαίως ο σκληροπυρηνικός Αιγόκερως. Αυτός που πρώτα θα βγάλει ακτινογραφία του δρόμου και μετά θα σχεδιάσει πλάνο για το πώς θα κινηθεί ανάμεσα στα άλλα αυτοκίνητα, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψη του όλες τις πιθανές απροσεξίες των άλλων.

Στις υπόλοιπες από τις 12 θέσεις βρίσκουμε τον Παρθένο (στην 4), τον Καρκίνο (εξαρτάται πώς θα του βγει η ευαισθησία), τον Υδροχόο (η αισιοδοξία στη σωστή δόση), τον Κριό (μόνο μην του πατήσεις τον κάλο, αλλιώς θα γευτείς τα κέρατά του), τον Λέοντα (ο βασιλιάς μια χαρά τιθασεύει τον εγωισμό του), τον Ζυγό (που όλα τα ζυγίζει, αλλά ο Αιγόκερως κερδίζει).

Στη δέκατη και ενδέκατη θέση βρίσκονται οι Τοξότες και οι Σκορπιοί. Οι πρώτοι έχουν ένα έμφυτο ταλέντο να οδηγούν με ασφάλεια, όπως ακριβώς κάνουν και με τη ζωή τους. Πώς το καταφέρνουν αυτό; Χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τη διαίσθησή τους, τα μικρά σόναρ της ψυχής τους. Οι Σκορπιοί πάλι, είναι πολύ ευαίσθητοι στην ενέργεια που λαμβάνουν από τους άλλους, κάτι που τους κάνει εξαιρετικά προσεκτικούς σε ό,τι αφορά το τιμόνι. Παρ’ όλα αυτά, η ευαισθησία τους, αρκετές φορές μπορεί να τους οδηγήσει σε παρορμήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές το ελέγχουν.

Πάντως, την επόμενη φορά που θα πάρετε ταξί, δεν βλάπτει να ρωτήσετε απ’ έξω απ’ έξω ποιο μήνα γεννήθηκε ο οδηγός.

Πηγή: astrologos.gr