Κοινωνία

Επέτειος Πολυτεχνείου: απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων

Η απαγόρευση από την ΕΛΑΣ έχει τεθεί ήδη σε ισχύ. Μέχρι πότε θα διαρκέσει. Αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες.

Εκδόθηκε πριν από λίγο η απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ αντιστράτηγου Μιχάλη Καραμαλάκη για την απαγόρευση όλων των συναθροίσεων σε όλη την Ελλάδα, ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου, η οποία προβλέπει πρόστιμα μέχρι και 5.000 ευρώ για όσους την παραβιάσουν, ανεξαιρέτως, είτε ως διοργανωτές, είτε ως συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε συνάθροιση, άνω των τεσσάρων ατόμων.

Η απαγόρευση ισχύει από τις 6 το πρωί σήμερα 15 Νοεμβρίου, έως την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, στις 9 το βράδυ.

Σε ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ που εκδόθηκε για την απαγόρευση αναφέρεται:

«Λόγω των επιτακτικών αναγκών αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν (4) ή περισσότερα άτομα, από 06:00 ώρα της 15ης Νοεμβρίου έως και την 21:00 ώρα της 18ης Νοεμβρίου 2020.

Για τους παραβάτες, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

διοικητικό πρόστιμο (5.000) ευρώ στα νομικά πρόσωπα και (3.000) ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και

διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.