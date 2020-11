Κόσμος

Φιλιππίνες: τραγωδία χωρίς τέλος

Μακραίνει καθημερινά η λίστα των νεκρών από τον τυφώνα «Βάμκο» που έπληξε με μανία την ασιατική χώρα.

Ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα Βάμκο, τον φονικότερο που έχει πλήξει φέτος τις Φιλιππίνες, αυξήθηκε σε 67, ενώ 12 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Ο πρόεδρος Ροντρίγκο Ντουτέρτε ήταν προγραμματισμένο να μεταβεί στη βόρεια επαρχία Τουγκουεγκαράο αργότερα σήμερα για να δει την κατάσταση στην περιοχή της Κοιλάδας Καγκαγιάν, που έχει πλημμυρίσει λόγω του τυφώνα Βάμκο, ο οποίος έπληξε μεγάλο μέρος του μεγαλύτερου νησιού της χώρας, του Λουζόν, συμπεριλαμβανομένης και της μητροπολιτικής περιοχής της Μανίλας.

Στο Καγκαγιάν καταγράφηκαν 22 θάνατοι, 17 στις νότιες επαρχίες του Λουζόν, 8 στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας και 20 σε άλλες δύο περιοχές, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών Μαρκ Τιμπάλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πολλές περιοχές στην Καγκαγιάν, περιοχή με 1,2 εκατ. κατοίκους όπου υπάρχουν καλλιέργειες ρυζιού και καλαμποκιού, παρέμεναν πλημμυρισμένες σήμερα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης. Οι πλημμύρες, που προκάλεσαν τα ακραία φαινόμενα και νερό από φράγμα στην περιοχή, έπληξαν χιλιάδες οικογένειες, πολλές εκ των οποίων ανέβηκαν σε στέγες σπιτιών για να σωθούν από τα νερά που έφθασαν σε ύψος διώροφου κτιρίου.

Οι καταστροφές στην αγροτική παραγωγή εκτιμώνται αρχικά στο 1,2 δισεκ. πέσος (21 εκατ. ευρώ) ενώ οι ζημιές στις υποδομές στα 470 εκατ. πέσος, σύμφωνα με τον Τιμπάλ. Σχεδόν 26.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, πρόσθεσε.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας συνεχίζονται.

Ο Βάμκο, ο 21 τυφώνας που πλήττει φέτος στις Φιλιππίνες, σάρωσε το Λουζόν αργά την Τετάρτη και προκάλεσε τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και χρόνια σε μέρος της πρωτεύουσας.