Εθνική Ελλάδας: μονόδρομος η νίκη στη Μολδαβία

Επιτακτική ανάγκη η κατάκτηση των 3 βαθμών, πριν από τον «τελικό» με τη Σλοβενία.

Τη Μολδαβία αντιμετωπίζει σήμερα (15/11, 21:45) στο Κισινάου η Εθνική ομάδα, στο πλαίσιο της 5ης και προτελευταίας αγωνιστικής στον 3ο όμιλο της League C, στο Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που απέχει 2 βαθμούς από την πρωτοπόρο Σλοβενία, θα ήθελε να πάει στον «τελικό» της προσεχούς Τετάρτης με τους Βαλκάνιους έχοντας αυτή τη διαφορά, καθώς οι Σλοβένοι, εύκολα ή δύσκολα, αναμένεται να νικήσουν το Κόσοβο στη Λιουμπλιάνα, επίσης αύριο και την ίδια ώρα, στο στάδιο «Στόζιτσε».

Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι η πρώτη θέση με την ολοκλήρωση των ομίλων, καθώς αυτό θα σημάνει προαγωγή στη League B με όσα αυτό συνεπάγεται τόσο για τρωθέν τα τελευταία χρόνια πρεστίζ της πρωταθλήτριας Ευρώπης το 2004 όσο και για τα rankings σε FIFA και UEFA, όπου κι εκεί υπάρχει υποχώρηση.

Ταυτόχρονα, θα είναι μια τονωτική «ένεση» στην ψυχολογία των διεθνών ενόψει του «πλάνου Κατάρ», καθώς σε μερικούς μήνες ξεκινούν και οι προκριματικοί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

«Δοκίμασα πράγματα με την Κύπρο. Μπορεί να δούμε το ίδιο σχήμα στο κέντρο (Φορτούνης, Μπακασέτας, Ζέκα), ίσως και κάτι διαφορετικό. Στόχος μας είναι να μην κυριαρχήσει η Μολδαβία. Εμείς να έχουμε την κατοχή. Το βασικό είναι να κάνουμε το παιχνίδι μας, να πετύχουμε περισσότερα γκολ» έδωσε το στίγμα ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζον Φαν΄τ Σιπ.

Όσο για το εάν μπορεί η Εθνική να πανηγυρίσει δυο συνεχείς νίκες με Μολδαβία και Σλοβενία; «Σίγουρα μπορούμε κερδίσουμε και τα δυο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Πρώτα, όμως πρέπει να κερδίσουμε το αυριανό ματς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Πρέπει να δώσουμε το 100% και να ακολουθήσουμε το πλάνο. Εάν το κάνουμε, θα φτάσουμε και στη νίκη», υπογράμμισε ο Ολλανδός εκλέκτορας.

Ως προς το… παρελθόν των δύο αντίπαλων, η ελληνική ομάδα μετρά πέντε νίκες και μια ισοπαλία στις συνολικά έξι αναμετρήσεις με τους Μολδαβούς, ενώ ο απολογισμός στα τέρματα είναι 11-2 υπέρ της Εθνικής.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο 36χρονος Κροάτης Φραν Γιόβιτς, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ράντιτς και Βούτσκοβιτς. Ο Γιόβιτς είχε διευθύνει τον αγώνα Εθνικής Ελπίδων με την Αγγλία στις 23 Μαρτίου 2019, στο οποίο η ελληνική ομάδα είχε νικήσει με 2-1.

Αγωνιστικά, οι Μανώλης Σιώπης και Γιώργος Μασούρας έκαναν ατομικά προγράμματα στην προπόνηση της Παρασκευής. Εκτός σε σχέση με τις αρχικές κλήσεις για τον φιλικό με την Κύπρο και τα παιχνίδια με Μολδαβία, Σλοβενία έχουν τεθεί (λόγω κορονοϊού) οι Μπακάκης, Γιαννούλης, Μάνταλος, Σβάρνας, ενώ προστέθηκε ο Χατζηγιοβάνης.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της αποστολής είναι οι, Μπάρκας, Βλαχοδήμος, Διούδης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Μασούρας, Τζόλης, Ρότα, Μαυρίας, Λαμπρόπουλος, Πέλκας, Τζαβέλλας, Σιώπης, Τσιμίκας, Ζέκα, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Παυλίδης, Κουλούρης, Γιακουμάκης, Χατζηδιάκος, Λημνιός.