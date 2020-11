Αθλητικά

Προκριματικά Ευρωμπάσκετ Γυναικών: Οδυνηρή ήττα για την Ελλάδα

Χάθηκε η πρωτιά στον όμιλο για την εθνική. Με φορείο αποχώρησε η Φασούλα.

Οδυνηρή ήττα με 77-70 από τη Σλοβενία γνώρισε η εθνική μπάσκετ των γυναικών στο Ηράκλειο, στο ντέρμπι κορυφής του Α΄ προκριματικού ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2021. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ελληνική ομάδα έχασε κάθε ελπίδα για την πρωτιά και πλέον, στο τελευταίο “παράθυρο” των προκριματικών που θα γίνει τον Φεβρουάριο, θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να τη στείλει στα τελικά (θα προκριθούν οι πέντε καλύτεροι δεύτεροι από τους συνολικά εννέα προκριματικούς ομίλους).

Μελανό σημείο του αγώνα ήταν ο τραυματισμός στο κεφάλι της Μαριέλλας Φασούλα, η οποία αποχώρησε με φορείο από το κλειστό “Δύο Αοράκια”.

Μακράν κορυφαία της “γαλανόλευκης” ήταν η συγκινητική Άννα Σταμολάμπρου, που σημείωσε 22 πόντους με 4/6 τρίποντα, ενώ 15 πόντους πρόσθεσε η Αγγελική Νικολοπούλου. Η Άρτεμις Σπανού είχε διψήφιο νούμερο ριμπάουντ (12), αλλά μόλις 9 πόντους με 2/13 σουτ. Η Αμερικανίδα Σάντε Έβανς με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν η πρωταγωνίστρια για τη Σλοβενία.

Τα δεκάλεπτα: 20-28, 36-38, 54-64, 70-77

Ελλάδα (Μασλαρινός): Σπανού 9, Νικολοπούλου 15, Σταμολάμπρου 22, Φασούλα 3, Χριστινάκη 3, Μποσγανά 8, Αλεξανδρή 8, Διέλα, Πατεράκη, Βιντσιλαίου 2, Παπαδοπούλου.

Σλοβενία (Γκργκιτς): Ντέμπελιακ 10, Γκόρσιτς 4, Κρόσελι 10, Πρέζελι 10, Σένιτσαρ 2, Τσβιγιάνοβιτς, Έβανς 22, Λίσετς 12, Όμπλακ 7.