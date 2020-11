Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βραζιλία: Εφιαλτικός ο απολογισμός το τελευταίο 24ωρο

Σχεδόν 1.000 ασθενείς κατέληξαν, ενώ επιβεβαιώθηκαν δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα.

Το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 38.307 κρούσματα του SARS-CoV-2 και άλλοι 921 ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας της COVID-19.

Ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής ανέρχεται σε 165.658 νεκρούς επί συνόλου 5.848.959 κρουσμάτων ως εδώ.

Πρόκειται αντίστοιχα για τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό της πανδημίας παγκοσμίως, πίσω από αυτόν των ΗΠΑ, και τον τρίτο υψηλότερο αριθμό μολύνσεων από τον κορονοϊό στον πλανήτη, πίσω από αυτούς των ΗΠΑ και της Ινδίας.