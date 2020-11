Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: επεισόδια σε διαδήλωση αρνητών την πανδημίας (εικόνες)

Οι Αρχές αν και έδωσαν την άδεια τους για την πραγματοποίηση της διαδήλωσης, τελικά τη διέλυσαν γιατί οι συμμετέχοντες δεν φορούσαν μάσκες.

Η γερμανική αστυνομία διέλυσε τη διαδήλωση κατά των περιοριστικών μέτρων που είχε οργανωθεί το Σάββατο στη Φρανκφούρτη, καθώς οι συμμετέχοντες δεν φορούσαν μάσκες και δεν τηρούσαν τις αποστάσεις.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 600 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κινήματος Querdenker το οποίο αντιτίθεται στην επιβολή μέτρων για να ανακοπεί η εξάπλωση της Covid-19 στη Γερμανία. Η διαδήλωση αυτή είχε λάβει άδεια από την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί αρχικά έκαναν χρήση νερού υπό πίεση για να ανοίξουν τον δρόμο στους διαδηλωτές, επειδή τον έκλεισαν κατ’ επανάληψη περίπου 300 αντιδιαδηλωτές. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε όμως ότι και η πρώτη διαδήλωση τελικά διαλύθηκε με τον ίδιο τρόπο, επειδή οι συμμετέχοντες αγνόησαν τις προτροπές να φορέσουν μάσκα και να τηρούν τις αποστάσεις μεταξύ τους.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας δεν θεωρεί πιθανή τη γρήγορη χαλάρωση των μέτρων. Ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν, σε μια διαδικτυακή συζήτηση προειδοποίησε ότι αναμένονται «σκληρές εβδομάδες, ακόμη και μήνες».

«Χρειάζεται πάρα πολύς καιρός, ακόμη και με πολύ αυστηρά μέτρα» για να μειωθούν οι μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό, είπε ο υπουργός, φέρνοντας ως παράδειγμα την περιφέρεια Μπέρχτεσγκάντεν, στη νότια Γερμανία, που βρίσκεται υπό πλήρη καραντίνα από τις 20 Οκτωβρίου. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ είπε και αυτός ότι δεν αναμένει να χαλαρώσουν τα περιοριστικά μέτρα πριν από τα τέλη Νοεμβρίου. «Αν θα χρειαστεί να παραταθούν; Ίσως, θα δούμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία κατά τις επόμενες δύο εβδομάδες.

