Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικός διαγνώστηκε ο Ίλον Μασκ

Πώς περιέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla τα συμπτώματα που παρουσιάζει. Αιχμές για την αξιοπιστία των τεστ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, δήλωσε ότι «το πιθανότερο» είναι πως αποτελεί ήπια περίπτωση της COVID-19, ενώ συνέχισε να αμφισβητεί την ακρίβεια των τεστ.

«Λαμβάνω εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα από διαφορετικά εργαστήρια, αλλά το πιθανότερο είναι ότι είμαι ήπια περίπτωση της COVID-19. Τα συμπτώματά μου είναι αυτά ενός μικρού κρυώματος, το οποίο δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο κορονοϊός είναι ένας τύπος κρυώματος», ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Δεν ανέφερε εάν τα αποτελέσματα ήταν από τεστ αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), που είναι ακριβέστερα από τα λεγόμενα «γρήγορα» τεστ.

«Κάποια σκαμπανεβάσματα. Μοιάζει με ένα συνηθισμένο κρύωμα, αλλά περισσότερος σωματικός πόνος και βαρύ κεφάλι, παρά βήχας/φτέρνισμα», απάντησε ο επικεφαλής της Tesla, ερωτηθείς για τα συμπτώματα.

Ο Μασκ τόνισε την Πέμπτη ότι τα αποτελέσματα γρήγορων τεστ αντιγόνων από την ίδια συσκευή, με την ίδια μέθοδο, βγήκαν δύο φορές θετικά και δύο φορές αρνητικά – την ίδια μέρα.