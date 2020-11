Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Μένουμε ασφαλείς”, αναμένοντας το εμβόλιο

Ξεκίνησε η προετοιμασία από την Κυβέρνηση για την υποδοχή του εμβολίου, αλλά το βάρος πέφτει στη μείωση των κρουσμάτων και την “αποσυμφόρηση” των ΜΕΘ.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες για την εξέλιξη της πανδημίας και το “φρένο” που πρέπει να μπει στα κρούσματα και την πίεση που δέχεται το σύστημα Υγείας εξαρτάται άμεσα από την τήρηση των περιοριστικών μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση. Όμως, τα καλά νέα από το επιστημονικό μέτωπο σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, δημιουργούν αισιοδοξία και θέτουν τον κρατικό μηχανισμό σε ετοιμότητα προκειμένου να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την προμήθεια και τη διανομή των εμβολίων, αλλά και να καταρτίσει το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Το διπλό αυτό σχέδιο τέθηκε επί τάπητος σε κυβερνητική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αυτήν τη στιγμή προέχει η διαχείριση της κατάστασης και γι’ αυτό δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός, αφού, παρά τα καλά νέα, ο χρόνος που θα μεσολαβήσει ως το εμβόλιο είναι αρκετός και για να κερδηθεί η “μάχη” με τον κορονοϊό, πρέπει να φτάσουμε όλοι μαζί ασφαλείς έως αυτό το σημείο.

Τον χρόνο αυτό, όμως, εκμεταλλεύεται η Κυβέρνηση για να προετοιμάσει τις απαραίτητες υποδομές και τις διαδικασίες για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού. Η προμήθεια των εμβολίων θα γίνει βάσει των συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με φαρμακευτικές εταιρείες και τα εμβόλια θα ξεκινήσουν σταδιακά να φτάνουν στις αρχές του 2021. Συνολικά, η ΕΕ θα προμηθευτεί 1,1 δισ. δόσεις και στην Ελλάδα αντιστοιχούν 25 εκατομμύρια, διατηρώντας το δικαίωμα να ζητήσει και περισσότερα, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η ΕΕ έχει υπογράψει συμφωνίες με τις εταιρίες Pfizer, Biontech, Astra Zeneca, Sanofi και Johnson & Johnson, ενώ βρίσκεται σε συνομιλίες και με άλλες εταιρείες. Συμφωνία προαγοράς έχει υπογραφεί με τις δύο πρώτες, καθώς η αποτελεσματικότητα του πειραματικού τους εμβολίου ανέρχεται στο 90%.

Στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία των υποδομών για τη μεταφορά, τη διανομή και την αποθήκευση των δόσεων. Δεδομένου πως τα εμβόλια θα γίνονται σε δύο δόσεις, γίνεται αντιληπτό πως ουσιαστικά η Ελλάδα προμηθεύεται 12,5 εκατομμύρια τεμάχια, δηλαδή έναν αριθμό ικανό να καλύψει πλήρως τον πληθυσμό της, αλλά και να διαθέτει επαρκές απόθεμα για να καλύψει πιθανές απώλειες ή ελαττώματα. Όπως λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, θέλουμε σε κάθε περίπτωση να είμαστε σίγουροι για την επάρκεια των εμβολίων.

Ο εμβολιασμός θα γίνει σε 1.018 κέντρα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία έχουν ήδη οριστεί και προετοιμάζονται σταδιακά γι’ αυτό το σκοπό. Πρόκειται για νοσοκομεία, κέντρα υγείας και άλλες παρόμοιες υποδομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με το αρμόδιο Υπουργείο να έχει ορίσει τις προδιαγραφές των κέντρων εμβολιασμού και να έχει την ευθύνη για την προετοιμασία τους. Θα υπάρξουν, επίσης, και κινητά συνεργεία που θα εμβολιάζουν όσους για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Όσον αφορά στο σχέδιο που εκπονείται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, προτεραιότητα ασφαλώς θα έχει το υγειονομικό προσωπικό (γιατροί, νοσηλευτές κτλ.) και εν συνεχεία οι ευπαθείς ομάδες, ενώ θ’ ακολουθήσει σταδιακά ο υπόλοιπος πληθυσμός. Ο εμβολιασμός θα γίνεται απολύτως δωρεάν για όλους και δεν θα είναι υποχρεωτικός, αλλά, λόγω της σημασίας του, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός την Πέμπτη από τη Βουλή, αποτελεί στοίχημα για το σύνολο του πολιτικού συστήματος και όχι μόνο για την Κυβέρνηση να πείσουν τους πολίτες για την ανάγκη θωράκισής τους από τον κορονοϊό με το εμβόλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον λόγο αυτό θα υπάρξει εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης, ενώ, με εντολή του Πρωθυπουργού, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού θα ζητήσει από κάθε πολιτικό κόμμα να ορίσει σε αυτήν έναν εκπρόσωπο, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συναίνεση.