Τεχνολογία - Επιστήμη

Ζαριφόπουλος στον ΑΝΤ1: Ηλεκτρονική εφαρμογή θα πλαισιώσει τα SMS στο 13033

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μίλησε επίσης για τα επόμενα σχέδια ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Κράτους.

Ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια τα SMS που στέλνονται καθημερινά στο 13033 για μετακινήσεις πολιτών στη διάρκεια του lockdown, καθώς η εξοικείωση των πολιτών με το σύστημα φαίνεται πως οδήγησε στην αύξηση των μηνυμάτων, όπως εξήγησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Ο κ. Ζαριφόπουλος προανήγγειλε ότι θα έρθει σύντομα μία ηλεκτρονική εφαρμογή (application) που θα πλαισιώσει την διαδικασία για τις επιτρεπόμενες μετακινήσεις, καθιστώντας την ακόμη πιο φιλική προς τον χρήστη.

Διευκρίνισε πως δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην αποστολή SMS στο 13033 και εξήγησε πως όταν καθυστερεί η απάντηση, αυτό συνήθως οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει καλό σήμα κινητής τηλεφωνίας σε κάποιο σημείο (π.χ. υπόγειο σπιτιού).

«Σκοπεύουμε να ψηφιοποιήσουμε το σύνολο των υπηρεσιών του Κράτους», τόνισε ο κ. Ζαριφόπουλος, αναφερόμενος στην πλατφόρμα gov.gr.

Έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ, όπου ο πολίτης μπορεί να κλείσει ηλεκτρονικά το “ραντεβού” του και να ολοκληρώσει τη συναλλαγή του με τηλεδιάσκεψη. Μάλιστα, για τους πολίτες με προβλήματα ακοής, έχει προβλεφθεί η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.