Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: δεν θα ανεχθούμε φαινόμενα αισχροκέρδειας (βίντεο)

Τι είπε για τις εποχικές επιχειρήσεις και τα μέτρα ενίσχυσης των πληγέντων από την πανδημία.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι» και ερωτηθείς για τις εποχικές επιχειρήσεις ενόψει των Χριστουγέννων, δήλωσε ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν έγκαιρα μέσα στο Δεκέμβριο, αμέσως μόλις επιστρέψουμε από το lockdown.

Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, την επόμενη εβδομάδα, αναμένονται δυο σημαντικά γεγονότα. Αρχικά οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος μεταξύ άλλων θα ανακοινώσει το ποσό, τους δικαιούχους, αλλά και το πότε θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση λόγω του κορονοϊού μέσα στο Δεκέμβριο και στη συνέχεια η κατάθεση του Προϋπολογισμού που θα περιλαμβάνει και μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες από τον κορονοϊό.

Συμπλήρωσε δε πως τα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων από την πανδημία, θα επεκταθούν και μέσα στο 2021 για όσο χρειαστεί. «Κρατήσαμε δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά και με δεδομένο ότι οι αγορές μας εμπιστεύονται οι δυνάμεις αυτές θα ενισχύονται.

Ερωτηθείς για το αν το lockdown θα λήξεις στις 30 Νοεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, απάντησε πως θα ανοίξουμε όταν το εισηγηθούν οι αρμόδιοι επιστήμονες, αλλά ο σχεδιασμός είναι να ανοίξει η αγορά την 1η Δεκεμβρίου.

Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης, δήλωσε κατηγορηματικά, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεχθεί φαινόμενα αισχροκέρδειας και θα επιβάλει αυστηρές ποινές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το πρόστιμα μπορεί να φτάσει και το 1 εκ. ευρώ, αλλά και μα μπουν «λουκέτα» στις επιχειρήσεις των παραβατών.