Ηλιόπουλος: χρειαζόμαστε “εμβόλιο” ενάντια στις ιδεοληψίες της ΝΔ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε την κυβέρνηση να ενισχύσει το ΕΣΥ και την κατηγόρησε για αντιλαϊκή πολιτική.

«Η Νέα Δημοκρατία εμμένει σε μια σειρά ιδεοληψίες, οι οποίες φτάνουν να είναι κοινωνικά επικίνδυνες», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Η Εποχή».

Ακόμα και τώρα ο κ. Μητσοτάκης «δεν προχωρά σε μόνιμες προσλήψεις, καθώς όταν περάσει η πανδημία, θα φέρει ξανά στο προσκήνιο το σχέδιό του για ΣΔΙΤ στα νοσοκομεία και δεν θέλει να υπάρξει προσωπικό που θα του εναντιωθεί», σημειώνει, ενώ καλεί ξανά την κυβέρνηση να ενισχύσει το ΕΣΥ «με μόνιμο προσωπικό, με συνταγογράφηση των τεστ, με επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ, διότι αυτό που ζούμε τώρα είναι επίταξη του ΕΣΥ από τους ιδιώτες».

Καλεί, παράλληλα, την κυβέρνηση να ακυρώσει «το αντιλαϊκό πρόγραμμα σε εργασιακά και πτωχευτικό». Αυτή τη στιγμή «χρειαζόμαστε ένα εμβόλιο ενάντια στις ιδεοληψίες της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζει ο Ν. Ηλιόπουλος.

Κατηγορεί, ακόμα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι κατά την ομιλία του στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη, επέμεινε «πως βασική εστία διασποράς του ιού είναι η διασκέδαση των νέων ανθρώπων» αντιμετωπίζοντας έτσι τη νεολαία ως «εσωτερικό εχθρό».

Αυτές τις μέρες, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι «εκεί που η κοινωνία έχει ανάγκη» οπουδήποτε στην Ελλάδα, τονίζει. Όσον αφορά τις άμεσες οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, ο Νάσος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι «δεν μπορείς να ζητάς από έναν κλάδο να κλείσει και το μόνο που του προσφέρεις να είναι δάνειο, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, όταν στην Γερμανία, για παράδειγμα, το κράτος δίνει στην επιχείρηση το 70% του περσινού τζίρου». «Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αντιμετωπίζει κυρίαρχα το φόβο της επιβίωσης», σημειώνει, γεγονός που δημιουργεί «συνθήκες απόγνωσης, οι οποίες δίνουν χώρο ακόμα και σε ανορθολογικές εξηγήσεις».

«Έχουμε, λοιπόν, δύο μέτωπα να αναμετρηθούμε. Το ένα είναι ‘έχουμε πανδημία, αναστέλλουμε τη δημοκρατία, αναστέλλουμε την κριτική, δεν μιλάμε καθόλου’ και το άλλο είναι ‘ο ανορθολογισμός και η συνωμοσιολογία που αρνείται τον κορονοϊό και να ακολουθήσει τα μέτρα προφύλαξης’», επισημαίνει ο Ν. Ηλιόπουλος. «Αν υποτιμήσουμε οποιοδήποτε από τα δύο μέτωπα, θα έχουμε κάνει στρατηγικό λάθος», σημειώνει.

Τέλος, αναφορικά με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου, τονίζει ότι «δεν δεχόμαστε απαγορεύσεις» αλλά σε κάθε περίπτωση «πρέπει φορείς και οργανώσεις να τιμήσουμε το Πολυτεχνείο με απόλυτη ενσυναίσθηση των ειδικών συνθηκών που βρισκόμαστε σήμερα και δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε ή να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε». «Αντιπροσωπεία του κόμματος, λοιπόν, θα καταθέσει στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου, όπως και στο χώρο του ΕΑΤ-ΕΣΑ από όπου και θα πορευτεί για την αμερικάνικη πρεσβεία. Θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο τιμάμε την εξέγερση της νεολαίας και του ελληνικού λαού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας», καταλήγει ο Νάσος Ηλιόπουλος.