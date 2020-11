Αθλητικά

Κορονοϊός: θετικός στον ιό ο Σαλάχ

Ο άσσος της Λίβερπουλ έχει τεθεί σε απομόνωση στην Αίγυπτο.

Ο Μο Σαλάχ έχει τεθεί σε απομόνωση, καθώς διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Η κατάσταση της υγείας του Αιγύπτιου σταρ δεν απασχολεί μόνο την εθνική ομάδα ή την Λίβερπουλ, καθώς οι συμπατριώτες του τον έχουν σαν εθνικό... ήρωα.

Ο γιατρός της Εθνικής Αιγύπτου ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του και τόνισε ότι ο Σαλάχ έχει ήπια συμπτώματα.

«Είναι μία ήπια περίπτωση. Δεν έχει σοβαρά συμπτώματα. Πρέπει να παραμείνει απομονωμένος στην Αίγυπτο μέχρι να έχει ένα αρνητικό τεστ και στη συνέχεια, φυσικά, μπορεί να επιστρέψει στην Αγγλία. Οι ανησυχίες στις αιγυπτιακές αρχές είναι επειδή ο Μο είναι κάτι ιδιαίτερο για την Αίγυπτο. Όλοι θέλουν να βοηθήσουν και να κάνουν οτιδήποτε γι’ αυτόν» τόνισε αρχικά ο Αμπού Ελελά και στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν κόλλησε στον γάμο του αδερφού του.

«Δε μπορώ να το αρνηθώ. Κανένας δεν ξέρεις όμως, επειδή δυστυχώς δε γνωρίζουμε ακόμα τα πάντα για τον ιό. Η απάντηση μου είναι ότι μπορεί και ναι μπορεί και όχι».