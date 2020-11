Οικονομία

Βρούτσης: Σε πέντε δόσεις η ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών

Ο Υπουργός Εργασίας έδωσε επίσης διευκρινίσεις για το δώρο Χριστουγέννων, τα αναδρομικά που δικαιούνται οι κληρονόμοι και για τις εκκρεμείς συντάξεις.

Τη διαδικασία ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν από την εκκαθάριση των εισφορών του 2019 για 800.343 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, ανέλυσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2019 προέκυψαν χρεωστικά σημειώματα σε 800.343 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες - μεσοσταθμικά πάνω από 1.300 ευρώ στον καθένα - που έπρεπε να πληρωθούν σε δύο δόσεις, στο τέλος Νοεμβρίου και στο τέλος Δεκεμβρίου. «Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, θα κατατεθεί τροπολογία εντός της εβδομάδας, βάσει της οποίας οι δύο δόσεις γίνονται πέντε, για να διευκολυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες, με το χρεωστικό υπόλοιπο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι, με τη νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση, δεν συνδέεται πλέον το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα, που μετέτρεπε το ασφαλιστικό σε φορολογικό.

Ερωτηθείς για τα αναδρομικά που δικαιούνται οι κληρονόμοι, ο Υπουργός Εργασίας απάντησε ότι η πλατφόρμα για τους κληρονόμους (172.222) θα ανοίξει μέσα στην εβδομάδα. «Η διαδικασία θα είναι ηλεκτρονική και δεν θα απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία», διευκρίνισε.

Σχετικά με το θέμα των εκκρεμών συντάξεων, ο κ. Βρούτσης σημείωσε ότι πρόκειται για μία παθογένεια πολλών δεκαετιών, επισημαίνοντας ότι η μεταρρύθμιση της ψηφιακής σύνταξης “ΑΤΛΑΣ”, που εφαρμόζεται ήδη στις δύο μεγάλες και ευαίσθητες κατηγορίες των συντάξεων χηρείας και των αγροτών, δίνει οριστική λύση. Τόνισε δε ότι ακολουθείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εφαρμογή της. Όπως υπογράμμισε, από αυτήν την εβδομάδα και σε μηνιαία βάση πλέον, θα δημοσιοποιείται υποχρεωτικά ο αριθμός των εκκρεμών συντάξεων και των νέων αιτήσεων για έκδοση σύνταξης, καθώς και ο αριθμός των συντάξεων που απονέμονται.

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι το δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί κανονικά στις 21 Δεκεμβρίου και το κράτος θα καταβάλει στη συνέχεια στις επιχειρήσεις το τμήμα που του αναλογεί. «Το δώρο Χριστουγέννων θα υπολογιστεί με βάση τον πραγματικό μισθό που έλαβε ο εργαζόμενος», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης επανέλαβε ότι αναμένεται νομοθετική παρέμβαση για την τηλεργασία, που θα διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα, ενώ συμπλήρωσε ότι το οκτάωρο και το 40ωρο παραμένουν θεμέλιοι λίθοι του εργατικού δικαίου και οι υπερωρίες συνεχίζουν να πληρώνονται.

Τέλος, ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι απόψε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις για τις αναστολές.