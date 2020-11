Οικονομία

Άνοιξε ξανά η διώρυγα της Κορίνθου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απομακρύνθηκαν οι χωμάτινοι όγκοι. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΕΔΙΚ για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου.

(φωτογραφία αρχείου)

Ολοκληρώθηκαν το πρωί της Κυριακής οι εργασίες αποκατάστασης στην Διώρυγα της Κορίνθου, μετά την κατάπτωση χωμάτινου όγκου που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της περασμένης Παρασκευής.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΑΕΔΙΚ, «παρά την αρχική μας εκτίμηση ως προς τα κυβικά του χωμάτινου όγκου, τελικά χρειάστηκε να απομακρυνθούν 1.200 κυβικά στο ύψος κάτω από τον βιολογικό, γεγονός που δημιούργησε καθυστέρηση στην παράδοση του διαύλου στην ναυσιπλοΐα, αντί για χθες το απόγευμα, σήμερα το πρωί».