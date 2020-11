Αθλητικά

Ολυμπιακός: τι έδειξε η μαγνητική για τον τραυματισμό του Χολέμπας

Ο Έλληνας διεθνής τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση με τον Ατρόμητο Αθηνών.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του Χοσέ Χολέμπας ήταν θετικά και πλέον ο έμπειρος αμυντικός έχει ξεκινήσει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Η αποθεραπεία του Χολέμπας θα είναι εντατική και άπαντες ευελπιστούν ότι θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι. O Έλληνας πρώην διεθνής τραυματίστηκε στο φιλικό με τον Ατρόμητο.

Ο Πέδρο Μαρτίνς πάντως θα περιμένει και την επιστροφή του Ρούμπεν Βινάγκρε. Αν ο Πορτογάλος είναι σε καλή κατάσταση τότε θα προτιμηθεί, ώστε να μπορέσει να ξεκουραστεί ο Χολέμπας.