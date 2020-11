Οικονομία

ΠΟΜΙΔΑ: 5 προτάσεις για το Κτηματολόγιο και την εκτός σχεδίου δόμηση

Τι ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Εν όψει της ανάγκης να επιταχυνθεί η διαδικασία κατάρτισης του Κτηματολογίου, η ΠΟΜΙΔΑ έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ, Κωστή Χατζηδάκη, τον Υφυπουργό ΥΠΕΝ, Δημήτριο Οικονόμου και τον Υφυπουργό ΥΠΕΝ, Νίκο Ταγαρά, παραθέντοτας 5 προτάσεις της που αφορούν τα περιουσιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας μας.

H επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ προς τους αρμόδιους υπουργούς:

Αξιότιμε κε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί,

«Εν όψει της κατάρτισης και κατάθεσης του χωροταξικού νομοσχεδίου του Υπουργείου σας, της ανάγκης επιτάχυνσης της διαδικασίας κατάρτισης του Κτηματολογίου χωρίς εκατοντάδες χιλιάδες ενστάσεων και δικών σε όλη τη χώρα, χωρίς να χαθούν αδίκως ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών και της καλύτερης αξιοποίησης των εκατοντάδων χιλιάδων αδήλωτων στο Κτηματολόγιο ακινήτων, θεωρούμε αναγκαίο και χρήσιμο να θέσουμε και πάλι υπόψη σας συνοπτικά τις προτάσεις μας που αφορούν τα περιουσιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας μας:

1. Άμεση νομοθετική επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός σχεδίου ακινήτων της χώρας, με ρύθμιση ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να διεκδικεί περιουσιακά δικαιώματα επ΄αυτών αν οι ιδιώτες τα νέμονται καλόπιστα επί τρεις δεκαετίες με νόμιμους τίτλους και προϋποθέσεις παρόμοιες με του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 για τα εντός σχεδίου ακίνητα. Αν δεν λυθεί το χρονίζον αυτό πρόβλημα, το Κτηματολόγιο δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί στο ορατό μέλλον!!!

2. Ετήσια παράταση μέχρι την 31.12.2021 της προθεσμίας δικαστικής διόρθωσης όλων των ανακριβών πρώτων εγγραφών στα Κτηματολογικά γραφεία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των ακατανοήτως εξαιρεθέντων από τη γενική παράταση ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη» σε 35 Δήμους και περιοχές της χώρας (Βριλήσσια, Ελευσίνα, Άστρος, Καλαμαριά, Γουμένισσα κλπ.), με ήδη λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία, μόνον για όσους έχουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.

3. Δικαίωμα των πολιτών όχι μόνον για αποζημίωση αλλά και για αυτούσια επιστροφή του ακινήτου τους, μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δικαστικής διόρθωσης πρώτων εγγραφών.

4. Περιέλευση των αδήλωτων και αγνώστου ιδιοκτήτη ακινήτων στους Δήμους της χώρας, κατά τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 2664/1998, και όχι στο Δημόσιο. Οι Δήμοι, με πρώτο το Δήμο Αθηναίων, ξέρουν, μπορούν και θα αξιοποιήσουν τα αστικά ακίνητα για δημιουργία «κοινωνικής κατοικίας» και τα αγροτικά για αποκατάσταση ακτημόνων αγροτών, σε αντίθεση με το Δημόσιο το οποίο αδυνατεί πλήρως να τα αξιοποιήσει και κινδυνεύουν να καταλήξουν στο Υπερταμείο!

5. Οριστική απόσυρση από το νομοσχέδιο αυτό, των διατάξεων περί κατάργησης των ισχυουσών διατάξεων περί της εκτός σχεδίου νόμιμης δόμησης, η συνεχής επαναφορά των οποίων στο προσκήνιο, αποτελεί παράγοντα μόνιμης ανασφάλειας και ανησυχίας των ιδιοκτητών για την αξία και την τύχη της περιουσίας τους, που αποκτήθηκε με κόπους στερήσεις, θυσίες και ξενιτεμούς, και προστατεύεται από το Σύνταγμα και τις διεθνείς συνθήκες.