Σακελλαροπούλου: προέχει η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας

«Οι εξαιρετικές συνθήκες στις οποίες ζούμε υποχρεώνουν στη λήψη εξαιρετικών μέτρων», τόνισε η ΠτΔ, αναφερόμενη στο κλείσιμο των δημοτικών σχολείων.

«Οι εξαιρετικές συνθήκες στις οποίες ζούμε υποχρεώνουν στη λήψη εξαιρετικών μέτρων», τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με αφορμή την αναστολή λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των παιδικών σταθμών, εξαιτίας της πανδημίας.

Όπως σημειώνει με ανάρτηση της στο facebook «κανείς δεν θέλει τα σχολεία κλειστά, τα παιδιά απομονωμένα στο σπίτι, μακριά από τους φίλους και τους δασκάλους τους, μακριά από τους χώρους όπου κατ' εξοχήν μαθαίνουν τη συνεργασία και τη συμμετοχή, τον σεβασμό και την υπευθυνότητα, όπου, με δυο λόγια, κοινωνικοποιούνται».

Ωστόσο, τονίζει πως «το πρόκριμα αυτής της δύσκολης περιόδου είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας» και προσθέτει ότι «το μάθημα που πρόλαβαν να δώσουν οι δάσκαλοι και να εμπεδώσουν τόσο γρήγορα τα παιδιά, ότι για να είναι τα ίδια καλά πρέπει να είναι καλά και οι γύρω τους και ότι η ευτυχία του συνόλου επιτυγχάνεται όταν η ατομική ευθύνη συναρτάται με την κοινωνική υποχρέωση και την πολιτειακή μέριμνα, είναι μάθημα για όλους μας».

Η πλήρης ανάρτηση της κυρίας Σακελλαροπούλου στο facebook

«Η αναστολή λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των παιδικών σταθμών που μόλις ανακοινώθηκε δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για τα παιδιά, τους γονείς, τους δασκάλους, μια νέα σειρά από προβλήματα - οικογενειακού προγραμματισμού, εκπαιδευτικού συντονισμού, ενδεχόμενης ψυχολογικής επιβάρυνσης- που καλούνται να διαχειριστούν. Ωστόσο, η πανδημία καλπάζει - και παρότι δημοτικά, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί δεν αποτέλεσαν εστίες υπερμετάδοσης, παρότι τα παιδιά έμαθαν από νωρίς ότι πρέπει να προστατεύονται και να προστατεύουν και πειθάρχησαν με συγκινητική προθυμία στις υποδείξεις των δασκάλων τους, η ανάγκη να περισταλεί ο συγχρωτισμός των ενηλίκων και να περιοριστούν οι μετακινήσεις τους επέβαλε μια δύσκολη απόφαση, που ως την τελευταία στιγμή πιστεύαμε πως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε.

Οι εξαιρετικές συνθήκες στις οποίες ζούμε υποχρεώνουν στη λήψη εξαιρετικών μέτρων. Κανείς δεν θέλει τα σχολεία κλειστά, τα παιδιά απομονωμένα στο σπίτι, μακριά από τους φίλους και τους δασκάλους τους, μακριά από τους χώρους όπου κατ' εξοχήν μαθαίνουν τη συνεργασία και τη συμμετοχή, τον σεβασμό και την υπευθυνότητα, όπου, με δυο λόγια, κοινωνικοποιούνται. Ωστόσο το πρόκριμα αυτής της δύσκολης περιόδου είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Το μάθημα που πρόλαβαν να δώσουν οι δάσκαλοι και να εμπεδώσουν τόσο γρήγορα τα παιδιά, ότι για να είναι τα ίδια καλά πρέπει να είναι καλά και οι γύρω τους και ότι η ευτυχία του συνόλου επιτυγχάνεται όταν η ατομική ευθύνη συναρτάται με την κοινωνική υποχρέωση και την πολιτειακή μέριμνα, είναι μάθημα για όλους μας».