ΚΙΝΑΛ: η Κυβέρνηση να αλλάξει ρότα στα ελληνοτουρκικά

Το Κίνημα Αλλαγής κάλεσε την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει την υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία.

«Η Τουρκία με την παρουσία του κ. Ερντογάν στα Βαρώσια και του Oruc Reis έξω από την Ρόδο, συνεχίζει και κλιμακώνει τις επιθετικές ενέργειες και επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα», αναφέρει το Κίνημα Αλλαγής.

«Περιφρονεί κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Έχει αποδειχθεί ότι ο κ. Ερντογάν μόνο αποφασιστική και αποτελεσματική στάση καταλαβαίνει. Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει ρότα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε:

«Να εγκαταλείψει την υποχωρητικότητα που δίνει και πρόφαση στους εταίρους μας να αποφύγουν συγκεκριμένες αποφάσεις κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας.

Να κινηθεί οργανωμένα αυτή τη φορά ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου να αντιληφθεί ότι η Τουρκία θέτει σε κίνδυνο την Ειρήνη και την Ασφάλεια στη περιοχή και να αποφασίσει ουσιαστικές κυρώσεις.

Να γίνει κατανοητό από όλους ότι η Ελλάδα θα υπερασπίσει με κάθε μέσο την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.»