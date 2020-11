Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Ταχύρρυθμη τηλεκπαίδευση ιατρών για την COVID-19

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τη βόρεια Ελλάδα και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

«Από την αρχή πανδημίας, είμαστε σε καθημερινή συνεργασία με τους επιστήμονες όλων των Πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων της χώρας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου COVID-19», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Αυτή τη στιγμή, είπε ο κ. Κικίλιας, «υλοποιούμε ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, με την επιστημονική επιμέλεια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την τεχνογνωσία του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) και τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Δρ Συμεών Μεταλλίδη, της Προϊσταμένης στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, Δρ Παρθενόπης Παντελίδου, της Αναισθησιολόγου, Διευθύντριας ΤΕΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Δρ Βαρβάρας Φυντανίδου, και του συντονιστή Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, Δημήτρη Πύρρου».

Το πρόγραμμα, το οποίο γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης, αφορά όλες τις ειδικές γνώσεις για τη διαχείριση των ασθενών και την ασφάλεια των υγειονομικών:

Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, όσον αφορά τον ασφαλή τρόπο ένδυσης & έκδυσης Κλινική προσέγγιση και εξέταση ασθενούς με νόσο COVlD-19 Εκτίμηση της βαρύτητας ασθενούς με νόσο COVlD-19 Οξυγονοθεραπεία Διακομιδές & Αεροδιακομιδές ασθενών

«Έχουμε ξεκινήσει από τους ιατρούς της 3ης και 4ης ΥΠΕ στη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη και άμεσα το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας.