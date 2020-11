Κοινωνία

Κορονοϊός - Lockdown: Χιλιάδες πρόστιμα το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες παραβάσεις καταγράφηκαν στους ελέγχους που διενεργήθηκαν. “Λουκέτο” σε δύο καταστήματα.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν το Σάββατο συνολικά 65.035 ελέγχους και κατέγραψαν 2.153 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 186.300€ και αναστολή λειτουργίας σε δύο καταστήματα για μη τήρηση των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (64.775).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη αποστολή sms Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης Μη νόμιμη μετακίνηση μετά τις 21:00

Β . Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Ο ελεγκτικός μηχανισμός, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, εκπόνησε ενιαίο πρόγραμμα ελέγχων για την εβδομάδα 16-20 Νοεμβρίου, με επίκεντρο τις γεωγραφικές περιοχές αλλά και τις κατηγορίες φορέων και οργανισμών, όπου οι τεχνικές ανάλυσης δεδομένων αναδεικνύουν ως κύριες εστίες διασποράς του SARS-CoV-2 και διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας.