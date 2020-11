Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Επίσκεψη Χαρδαλιά στις εγκαταστάσεις της ΓΓΠΠ στον Αυλώνα (εικόνες)

Ολοκληρώνεται η πρώτη ευρωπαϊκή αποθήκη Ιατρικού Υλικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού rescEU.

Σε διαδικασία αποπεράτωσης και πλήρους λειτουργικότητας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπου στεγάζεται ήδη μέρος του ευρωπαϊκού κοινού αποθεματικού για ιατρικό υλικό ζωτικής σημασίας προς κάλυψη των αναγκών των κρατών-μελών της ΕΕ που σχετίζονται με τη διαχείριση της πανδημίας (rescEU stockpiling).

Σήμερα μάλιστα το χώρο επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, όπου επιθεώρησε την πορεία των εργασιών, συνοδευόμενος από κλιμάκιο πολιτικών μηχανικών της ΓΓΠΠ, σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε στρατόπεδο στον Αυλώνα Αττικής και έχουν διατεθεί στη ΓΓΠΠ από το ΓΕΕΘΑ προς διευκόλυνση του έργου της. Οι εργασίες αποπεράτωσης και η προμήθεια του συνόλου του αποθεματικού αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως τα τέλη Νοεμβρίου. Στο αποθεματικό ιατρικού υλικού που διαφυλάσσει η Ελλάδα περιλαμβάνονται μάσκες τύπου FFP2 και FFP3, ιατρικές στολές ατομικής προστασίας (high και medium protection), καθώς και λοιπός προστατευτικός εξοπλισμός (ιατρικά γάντια, γυαλιά, ποδονάρια κλπ).

Από το αποθεματικό που διαφυλάσσει η χώρα μας, έχουν ήδη διατεθεί, στις 13 Νοεμβρίου 500.000 ζευγάρια ιατρικά γάντια προς τη Γαλλία, κατόπιν σχετικού αιτήματος των γαλλικών Αρχών, το οποίο υπεβλήθη μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας rescEU.

Σημειώνεται ότι στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η επίσημη ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα δημιουργίας αποθεματικού κρίσιμου ιατρικού εξοπλισμού, μέσω του οποίου τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας διασφαλίζουν επαρκή αποθέματα και άμεση διανομή τους, όπου αυτό είναι αναγκαίο. «Η Ελλάδα αποτέλεσε μια από τις πρώτες χώρες που συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα της ΕΕ, στο πλαίσιο του πνεύματος έμπρακτης αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των κρατών-μελών», αναφέρει ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Τα κοινά αποθέματα του εξοπλισμού διαμοιράζονται προς φύλαξη στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και είναι άμεσα διαθέσιμα κατόπιν σχετικού αιτήματος. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί σε ποσοστό 100% το κόστος αγοράς, φύλαξης και διανομής του υλικού.

